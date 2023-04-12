Отказалась от российского паспорта: в РФ в изоляторе держат 25-летнюю украинку

Девушку задержали в декабре прошлого года на грузино-российской границе, когда она ехала в оккупированный Крым, чтобы ухаживать за неизлечимо больным отцом.

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В России в изоляторе в городе Владикавказ держат 25-летнюю украинку Лению Умерову. Девушка находится за решеткой с конца 2022 года из-за того, что, живя в Крыму, не оформила себе российский паспорт. Об этом рассказал брат Лении Азиз.

По его словам, все это время российские оккупанты обвиняют его сестру в надуманных обвинениях, в том числе в неповиновении правоохранителям.

Сейчас Ление удерживают в изоляторе временного содержания города Владикавказ.

"Единственное "преступление", которое она совершила — не получила российский паспорт, будучи уроженкой АР Крым. Ее задержали после пересечения грузино-российской границы, когда Ление направлялась в оккупированный Крым, чтобы ухаживать за неизлечимо больным отцом", — рассказал Азиз.

Как сообщают на сайте Крымской правозащитной группы, 4 декабря 2022 года 25-летней Лении Умеровой необходимо было ехать из Киева в оккупированный Крым из-за ухудшения состояния здоровья ее отца, имеющего онкозаболевание. Российские силовики задержали девушку после пересечения грузинско-российской границы якобы за нарушение правил режимной зоны.

До 16 марта украинку содержали в Центре временного содержания иностранных граждан возле Владикавказа. Пригородный райсуд признал ее виновной в "нарушении режима государственной границы" (ч.1 ст. 18 КоАП РФ) и оштрафовал ее на 2 тысячи рублей.

Ночью 16 марта Лению Умерову выпустили из центра содержания иностранных граждан, но уже у ворот заведения ее ждал автомобиль с 4 мужчинами внутри — ее схватили, одели на голову пакет, вывезли и высадили в неизвестном районе Владикавказа, где ее почти сразу задержал патруль. Правоохранители составили на Лению протокол о неповиновении работникам полиции, а Ленинский райсуд города дал ей 15 суток ареста. 27 марта тот же суд снова назначил ей еще 15 суток ареста и девушку перевезли в Беслан. 11 апреля Советский суд Владикавказа снова назначил 15 суток ареста "за неповиновение полицейским".

"Это грубые нарушения, очевидно имеющие характер политически мотивированного преследования и фальсификации административных дел. Опасаюсь, что с помощью этих административных арестов девушку по факту держат в неволе с целью фабрикования уголовного дела", — говорит председатель правления КПГ Ольга Скрипник.

Напомним, что в Запорожье СБУ разоблачила криминальную группировку, которая помогала иностранцам легализоваться в Украине. Среди клиентов были граждане РФ, причастные к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств. Для них дельцы делали фальшивые визы, паспорта и виды на жительство в Украине.

Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий признал, что у него было российское гражданство, а после начала войны в 2014 году он якобы от него отказался.