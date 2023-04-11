СБУ разоблачила в Запорожье злоумышленников, производивших "украинские паспорта" россиянам (фото)

Фиктивные документы стоили 2-3 тысяч долларов. Основными "клиентами" были преступники из РФ, часть иностранцев планировала уехать за границу.

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Служба безопасности Украины разоблачила в Запорожье криминальную группировку, которая помогала иностранцам с легализацией в Украине. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в соцсетях.

"Среди основных клиентов злоумышленников были граждане РФ, причастные к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств. Для них дельцы изготовляли фальшивые визы, паспорта и виды на жительство в Украине", — рассказали в ведомстве.

Правоохранители выяснили, что позже часть иностранцев планировала уехать в страны ЕС. Цена поддельных документов зависела от срочности изготовления и составляла от двух до трех тысяч долларов.

"Кроме этого, дельцы предлагали своим клиентам фейковые пропуска на спецтранспорт по образцу горсовета, которые давали право беспрепятственного проезда во время комендантского часа", — подчеркнули в СБУ.

Прессслужба передала, что злоумышленники производили и фиктивные документы о непригодности к военной службе для граждан Украины. По информации СБУ, с июня 2022 года "услугами" преступной группы воспользовались более 90 человек.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

В ведомстве рассказали, что группировка состояла из пяти местных жителей, ранее уже привлеченных к уголовной ответственности.

"Подпольный бизнес они организовали в двух офисных помещениях в центре Запорожья. Там установили компьютерную технику и оборудование для изготовления подделок", — сообщила пресс-служба.

"Клиентов" злоумышленники искали через личные связи и интернет-форумы. В настоящее время им сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу. Организатора группы содержат под стражей.

Напомним, 11 апреля сотрудники СБУ разоблачили информаторов РФ, которыми оказались жители освобожденного Волчанска. Злоумышленники собирали разведданные для оккупантов, которые позже использовались россиянами для диверсий и обстрелов.

Вчера, 10 апреля, СБУ вызвала на допрос защитницу УПЦ МП Викторию Кохановскую. Журналисты сняли, как женщина направлялась в сопровождении правоохранителей к автомобилю. Незадолго до этого она опубликовала видео с критикой украинских политиков.