"Нам диктуют, как жить": защитницу УПЦ МП забрала на допрос СБУ (фото, видео)

Юристка Виктория Кохановская получила повестку о вызове на допрос в СБУ. Незадолго до этого женщина записала видео с критикой украинских политиков.

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Сегодня, 10 апреля, Викторию Кохановскую, защищающую УПЦ МП, забрали на допрос в Службу безопасности Украины. Об этом сообщили журналисты Obozrevatel.

В СМИ опубликовали фото повестки о необходимости явиться на допрос 10 апреля. Также журналисты сняли, как женщина направлялась к автомобилю в сопровождении правоохранителей.

Корреспонденту "СПЖ" женщина сказала, что проходит свидетелем по делу, детали которого ей неизвестны. Ее отвезли на допрос из Киево-Печерской лавры, где верующая утром провела видеотрансляцию в соцсетях.

В опубликованном видео Кохановская призвала не разрешать украинцам оскорблять их за вероисповедание и ссылаться на Конституцию. Также она заявила, что сейчас пора показать единство и несокрушимость в вере.

"Я только каждый день слышу, что нам кто-то диктует, как нам дышать, как нам молиться, как нам жить", — сказала правозащитница.

По ее словам, молиться недостаточно, сейчас необходимо постоять за свою религию. Она подчеркнула, что политики не вечны и "вытирают ноги" об украинский флаг. В административных зданиях, по ее мнению, ходят в вышиванках, однако не соблюдают законодательство.

Кохановская родилась в 1984 году в поселке Волковинцы Хмельницкой области и проживает в городе Каменец-Подольский. В 2014 и 2019 годах баллотировалась в Верховную Раду, однако избрана не была.

Напомним, 29 марта на территории Киево-Печерской лавры собрались прихожане УПЦ МП, среди которых была и Кохановская. Женщина вступила в спор с журналистом, во время которого заявила о фальсификации доказательств, найденных СБУ.

8 апреля глава УПЦ МП митрополит Онуфрий признал, что имел российский паспорт. Однако он заверил, что в 2014 году отказался от гражданства РФ.