"Нам диктують, як жити": захисницю УПЦ МП забрала на допит СБУ (фото, відео)

Юристка Вікторія Кохановська отримала повістку про виклик на допит до СБУ. Незадовго до цього жінка записала відео з критикою українських політиків.

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Сьогодні, 10 квітня, Вікторію Кохановську, яка захищає УПЦ МП, забрали на допит до Служби безпеки України. Про це повідомили журналісти Obozrevatel.

У медіа опублікували фото повістки про необхідність з’явитися на допит 10 квітня. Також журналісти зняли, як жінка прямувала до автівки в супроводі правоохоронців.

Кореспонденту "СПЖ" жінка сказала, що проходить свідком у справі, деталі якої їй невідомі. Її відвезли на допит із Києво-Печерської лаври, де вірянка зранку провела відеотрансляцію в соцмережах.

В опублікованому відео Кохановська закликала не дозволяти українцям ображати їх за віросповідання та посилатися на Конституцію. Також вона заявила, що зараз час показати єдність і незламність у вірі.

"Я тільки кожного дня чую, що нам хтось диктує, як нам дихати, як нам молитися, як нам жити", — сказала правозахисниця.

За її словами, молитися — недостатньо, нині необхідно постояти за свою релігію. Вона наголосила, що політики не вічні та "витирають ноги" об український прапор. В адміністративних будівлях, на її думку, ходять у вишиванках, однак не дотримуються законодавства.

Кохановська народилася в 1984 році у селищі Вовковинці Хмельницької області й проживає в місті Кам’янець-Подільський. У 2014 та 2019 році балотувалася у Верховну Раду, однак обрана не була.

Нагадаємо, 29 березня на території Києво-Печерської лаври зібралися парафіяни УПЦ МП, серед яких була і Кохановська. Жінка вступила в суперечку з журналістом, під час якої заявила про фальсифікацію доказів, знайдених СБУ.

8 квітня голова УПЦ МП митрополит Онуфрій визнав, що мав російський паспорт. Однак він запевнив, що у 2014 році відмовився від громадянства РФ.