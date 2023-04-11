СБУ разоблачила агентов РФ на Харьковщине, собиравших данные об обороне ВСУ на границе (фото)

По информации ведомства, информатором ФСБ стал местный житель Волчанской общины, который с первых дней оккупации добровольно согласился сотрудничать с врагом. Позднее он привлек к "деятельности" свою знакомую.

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11 апреля, сотрудники Службы безопасности Украины нейтрализовали двух осведомителей РФ во время спецоперации в освобожденных районах Харьковской области. Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

По информации ведомства, злоумышленниками оказались двое жителей деоккупированного Волчанска, которых враг привлек к разведывательно-подрывной деятельности на востоке страны. Фигуранты собирали разведданные о местах базирования Сил обороны на территории Волчанской общины, обустройстве оборонных линий вдоль границы с РФ, и местах дислокации подразделений Нацполиции и СБУ.

Также оккупанты предлагали премии за информацию об общественно-политической обстановке и пунктах выдачи гуманитарной помощи.

Всю собранную через информаторов информацию оккупанты использовали для подготовки диверсий и проведения ракетно-артиллерийских обстрелов.

Первый фигурант является местным жителем, который во время оккупации региона сразу же пошел на сотрудничество с агрессором.

"К выполнению враждебных разведывательных задач он приступил только в начале этого года. Впоследствии к подрывной деятельности фигурант привлек свою знакомую, которую затем вывел на прямую связь с ФСБ", — указано в сообщении.

Известно, что информаторы использовали мессенджер Telegram и соблюдали меры конспирации для переписки с ФСБ.

У подозреваемых изъяли для расследования мобильные телефоны и, на основании собранных следствием данных, предъявили обвинения. Сейчас фигуранты находятся под стражей без права внесения залога.

Напомним, в сентябре 2022 года СБУ заявила о задержании российского агента, который наводил дроны-камикадзе и крылатые ракеты россиян на цели, расположенные юге Одесской области.

В начале апреля 2023 года Служба безопасности Украины задержала женщину, которая помогала российским военным корректировать ракетные удары ВС РФ по больницам и общежитиям города Краматорск.