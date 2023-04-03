СБУ задержала женщину, которая наводила ракеты на больницы и общежития Краматорска (фото)

По информации ведомства, подозреваемую задержали в момент исполнения очередной операции. Женщина ранее поддерживала агрессию РФ в заблокированных соцсетях, где ее и завербовали российские спецслужбы.

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В понедельник, 3 апреля, Служба безопасности Украины задержала женщину, которая помогала оккупантам корректировать ракетные удары ВС РФ по больницам и общежитиям города Краматорск. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности разоблачила еще одну приспешницу агрессора в ходе контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донбасса. Злоумышленницей оказалась жительница Краматорска, которую дистанционно завербовал сотрудник ФСБ РФ", — указано в заявлении ведомства.

Сообщается, что информатора задержали во время выполнения ею вражеской разведывательной задачи. У подозреваемой изъяли мобильный телефон, который она использовала для выполнения указаний и коммуникации с российскими спецслужбами.

Информатора задержали во время разведывательных действий Фото: Официальный сайт СБУ

В СБУ отмечают, что для привлечения злоумышленницы с сотрудничеству враг использовал общение через заблокированные в Украине социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники", в обсуждениях которых она поддерживала вооруженную агрессию России. Разведданные требовались врагу для подготовки и проведения прицельных ударов ракетами по украинским объектам.

По информации ведомства, подозреваемая пыталась выявить военные аэродромы ВСУ и места базирования подразделений Госпогранслужбы на территории региона, также она обходила город с целью обозначить на электронных картах координаты местных больниц и общежитий.

Фигурантке объявили о подозрении за преступление и избрали меру пресечения — содержание под стражей. Расследование всех обстоятельств преступления продолжается.

Напомним, в августе 2022 СБУ разоблачила жительницу Днепропетровской области, которая передавала российским спецслужбам данные о расположении военных объектов и техники Вооруженных сил Украины, получая данные от своего супруга — военнослужащего ВСУ.

Также, в декабре 2022 года, украинский суд вынес приговор личному информатору бывшего "министра обороны ДНР" Игоря "Стрелкова. Его приговорили к 10 годам тюремного заключения за распространение информации об украинских войсках и объектах инфраструктуры в районе города Славянск Донецкой области.

В марте 2023 года, Сотрудники СБУ разоблачили и задержали жителя Одессы, который публиковал в российских соцсетях информацию о дислокации подразделений ВСУ и расположении объектов критической инфраструктуры в регионе.