Сливал данные о ВСУ в Славянске: личного информатора Стрелкова посадили на 10 лет (фото)

Коллаборант передавал бывшему "министру обороны ДНР" информацию об украинских войсках и объектах инфраструктуры через соцсеть "Одноклассники".

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Украинский суд приговорил личного информатора бывшего "министра обороны ДНР" Игоря "Стрелкова" Гиркина к 10 годам тюремного заключения за распространение информации о местоположении украинских сил обороны в районе города Славянск Донецкой области. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины в четверг, 29 декабря.

Силовики заявили, что им удалось собрать безоговорочные доказательства вины коллаборанта, его задержали еще в мае этого года.

"Суд назначил ему наказание в виде 10 лет тюрьмы. По данным следствия, злоумышленником является личный информатор российского террориста Стрелкова-Гиркина", — говорится в сообщении ведомства.

По данным СБУ, по поручению Гиркина пособник оккупантов пытался выявить места расположения и маршруты передвижения украинских войск в районе Славянска. Помимо этого информатор передавал противнику локацию местных государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры.

Фото: СБУ

"На бывшего министра обороны ДНР он вышел через запретную соцсеть Одноклассники после начала полномасштабного вторжения. Там предложил Стрелкову свою "помощь" в войне против Украины", — добавили в ведомстве.

По материалам СБУ суд признал задержанного виновным в несанкционированном распространении информации о передвижении украинских войск по статье ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса.

Напомним, ранее в этом месяце бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что он не исключает возможности удара украинских сил по Москве в новогоднюю ночь.

Также мы писали о том, как Стрелкову трижды не удалось принять участие в полномасштабной войне против Украины.