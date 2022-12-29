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Военный Фокус Российско-украинская война

Сливал данные о ВСУ в Славянске: личного информатора Стрелкова посадили на 10 лет (фото)

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Фото: СБУ | СБУ выявили личного информатора Стрелкова

Коллаборант передавал бывшему "министру обороны ДНР" информацию об украинских войсках и объектах инфраструктуры через соцсеть "Одноклассники".

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Украинский суд приговорил личного информатора бывшего "министра обороны ДНР" Игоря "Стрелкова" Гиркина к 10 годам тюремного заключения за распространение информации о местоположении украинских сил обороны в районе города Славянск Донецкой области. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины в четверг, 29 декабря.

Силовики заявили, что им удалось собрать безоговорочные доказательства вины коллаборанта, его задержали еще в мае этого года.

"Суд назначил ему наказание в виде 10 лет тюрьмы. По данным следствия, злоумышленником является личный информатор российского террориста Стрелкова-Гиркина", — говорится в сообщении ведомства.

По данным СБУ, по поручению Гиркина пособник оккупантов пытался выявить места расположения и маршруты передвижения украинских войск в районе Славянска. Помимо этого информатор передавал противнику локацию местных государственных учреждений и объектов критической инфраструктуры.

помощник стрелкова Fullscreen
помощник стрелкова Fullscreen
помощник стрелкова Fullscreen
помощник стрелкова Fullscreen
помощник стрелкова Fullscreen
Фото: СБУ
помощник стрелкова
помощник стрелкова
помощник стрелкова
помощник стрелкова
помощник стрелкова

"На бывшего министра обороны ДНР он вышел через запретную соцсеть Одноклассники после начала полномасштабного вторжения. Там предложил Стрелкову свою "помощь" в войне против Украины", — добавили в ведомстве.

По материалам СБУ суд признал задержанного виновным в несанкционированном распространении информации о передвижении украинских войск по статье ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса.

Напомним, ранее в этом месяце бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что он не исключает возможности удара украинских сил по Москве в новогоднюю ночь.

Также мы писали о том, как Стрелкову трижды не удалось принять участие в полномасштабной войне против Украины.