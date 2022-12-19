Гиркин-Стрелков "пообещал", что ВСУ ударят по Москве в новогоднюю ночь (видео)

Экс-главарь боевиков из ОРДЛО заявил, что "не исключает возможности" обстрела российской территории силами Украины. По его словам, ВСУ будут ориентироваться на системы ПВО в РФ.

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Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что он не исключает возможности удара украинских сил по Москве в новогоднюю ночь. Об этом он рассказал в совместном эфире с членом оккупационной администрации "ДНР" Евгением Михайловым, видео которого опубликовал у себя в Telegram-канале.

"Я не исключаю возможности или на Новый год, или еще в какой-то день удара врага или по Москве, или по какому-то другому пункту", — прокомментировал экс-главарь донецких боевиков.

Он уверен, что Украина "при выборе своих целей" будет ориентироваться на систему ПВО на территории России. При это он уточнил, что не в курсе, каким образом сейчас защищают Москву.

"Что-нибудь на Новый год они [украинцы] обязательно выкинут. Не знаю, против Москвы или нет, но что-нибудь обязательно выкинут, сто процентов", — добавил Стрелков.

Он считает, что успех украинской стороны при этом будет зависеть от доступности цели.

Как подчеркнул российский военный блогер, украинская сторона отреагировала, когда Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту в оккупированной Керчи. Тогда, по его словам, ВСУ якобы нанесли удар по стратегическим силам.

"Пролетели, пока вся наша ПВО смотрела, чтобы президента [РФ], не дай бог, не повредили на Крымском мосту", — рассказал Стрелков.

Напомним, Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что опасается победы Украины, поскольку после этого он отправится на пожизненное в Гаагу, а затем в Киев, где его повесят. По его словам, президент РФ до сих пор не взял на себя ответственность за происходящее, поскольку война в Украине ведется Министерством обороны.

Ранее экс-главарь донецких боевиков позвал на публичные дебаты Владимира Соловьева. Причиной предложения публичной встречи послужило то, что российский пропагандист заявил, что Стрелков-Гиркин поехал воевать в Украину, но "обо*рался" и вернулся.