"Лживое существо": Стрелков-Гиркин позвал на публичные дебаты пропагандиста Соловьева

Причиной предложения публичной встречи послужило то, что российский пропагандист заявил, что Игорь Стрелков-Гиркин поехал воевать в Украину, но "обо*рался" и вернулся.

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Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин обвинил российского пропагандиста Владимира Соловьева во лжи и пригласил его на публичные дебаты. Об этом он написал на своей странице в Telegram.

"Сегодня с утра некто Владимир Рудольфович Соловьев (шапиро) на своем радио и телеграмм-канале рассказывал обо мне много нехорошего. Как обычно — обильно и неудержимо лгал", — сказал Стрелков.

Он заявил, что готов встретится с пропагандистом на любой нейтральной территории для публичных дебатов. Его условия — чтобы это не была площадка Соловьева и спонсоров, а дискуссия должна проходить в прямом эфире и сниматься "нейтральными" операторами.

По словам Гиркина, Соловьев мог бы поднять любую тему для разговора, кроме личной жизни. Он даже согласен оплатить все затраты, если "известный своей нищетой" пропагандист не будет способен организовать дебаты из-за нехватки ресурсов.

"Впрочем на ответ я даже не рассчитываю. Поскольку данное трусливое насквозь лживое существо не станет рисковать своей "репутацией" "золотого языка РФ" в условиях, на которые легко пошли Навальный и Красовский", — добавил он.

Что говорил Соловьев?

В эфире "Соловьев Live" за 14 декабря Владимир Соловьев заявил, что в России "развратили псевдопатриотическую колонну". По его словам, Стрелков поехал воевать в Украину, но "обо*рался" и вернулся.

"Теперь выясняется, что на передовую не пустили. Ну к вагнерам бы записался, показал бы чего реально стоишь. В чем проблема-то? И теперь значит, стратег хренов… Славянск про*рал, откатился до Донецка, в Донецке его чуть не убили за предательство, бежал оттуда, попытался вернуться. Теперь он, видите ли, антипатриотический блогер, который объясняет верховному командованию, как надо воевать. А чем сам-то не показал?" — говорит Соловьев.

Напомним, 9 декабря Игорь Стрелков заявил, что военно-политическое руководство РФ несет ответственность за проигрыш в полномасштабной войне против Украины. По его словам, действующая стратегия Москвы приведет к распаду страны и череде гражданских войн.

6 декабря Стрелков-Гиркин рассказал, что его попытка повоевать в Украине провалилась. Стрелкова сделали начальником штаба батальона, но он понял, что был мобилизован нелегально.

Ранее, 17 ноября ссуд в Гааге приговорил Гиркина к пожизненному заключению. Его и двух подчиненных, признали виновными в крушении боинга MH17 на Донбассе в 2014 году.