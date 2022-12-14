"Брехлива істота": Стрєлков-Гіркін викликав на публічні дебати пропагандиста Соловйова

Причиною пропозиції публічної зустрічі стало те, що російський пропагандист заявив, що Ігор Стрєлков-Гіркін поїхав воювати в Україну, але "обі*рався" і повернувся.

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Колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін звинуватив російського пропагандиста Володимира Соловйова у брехні та викликав його на публічні дебати. Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.

"Сьогодні з ранку деякий Володимир Рудольфович Соловйов (шапіро) на своєму радіо та телеграм-каналі розповідав про мене багато поганого. Як завжди — рясно і нестримно брехав", — сказав Стрєлков.

Він заявив, що готовий зустрітися із пропагандистом на будь-якій нейтральній території для публічних дебатів. Його умови — щоб це не був майданчик Соловйова та спонсорів, а дискусія має відбуватися у прямому ефірі та зніматися "нейтральними" операторами.

За словами Гіркіна, Соловйов міг би порушити будь-яку тему для розмови, крім особистого життя. Він навіть згоден сплатити всі витрати, якщо "відомий своїми злиднями" пропагандист не зможе організувати дебати через брак ресурсів.

"Втім на відповідь я навіть не розраховую. Оскільки ця боягузлива наскрізь брехлива істота не ризикуватиме своєю "репутацією" "золотого язика РФ" в умовах, на які легко пішли Навальний і Красовський", — додав він.

Що говорив Соловйов?

В ефірі "Соловйов Live" за 14 грудня Володимир Соловйов заявив, що в Росії "розбестили псевдопатріотичну колону". За його словами, Стрєлков поїхав воювати в Україну, але "обі*рався" і повернувся.

"Тепер з'ясовується, що на передову не пустили. Ну до вагнерів би записався, показав би чого реально вартий. У чому проблема-то? І тепер значить, стратег хренів... Слов'янськ про*рав, відкотився до Донецька, у Донецьку його мало не вбили за зраду, утік звідти, спробував повернутися. Тепер він, бачите, антипатріотичний блогер, який пояснює верховному командуванню, як треба воювати. А чому сам не показав?" — каже Соловйов.

Нагадаємо, 9 грудня Ігор Стрєлков заявив, що військово-політичне керівництво РФ несе відповідальність за програш у повномасштабній війні проти України. За його словами, чинна стратегія Москви призведе до розпаду країни та низки громадянських воєн.

6 грудня Стрєлков-Гіркін розповів, що його спроба повоювати в Україні провалилася. Стрєлкова зробили начальником штабу батальйону, але він зрозумів, що його мобілізували нелегально.

Раніше, 17 листопада позику в Гаазі засудив Гіркіна до довічного ув'язнення. Його та двох підлеглих визнали винними у краху боїнга MH17 на Донбасі у 2014 році.