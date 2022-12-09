"Не обійтися без страт", — Стрєлков-Гіркін про поразку Кремля у війні проти України

Теперішня стратегія Москви, за словами експолковника ФСБ, призведе до повалення Володимира Путіна, розпаду країни та низки громадянських воєн усередині Росії.

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Військово-політичне керівництво РФ відповідає за програш у повномасштабній війні проти України. Про це заявив колишній ватажок проросійських бойовиків "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін.

Зокрема, колишній полковник ФСБ розкритикував Кремль за низку військових невдач в Україні. За його словами, військово-політичне керівництво Росії "здало" Херсон та Ізюм, не надавши наказу російським військовослужбовцям оборонятися на тлі масштабного контрнаступу українських Збройних сил.

Окремо Стрєлков-Гіркін розкритикував Москву за підписання "зернової угоди" та відновлення постачання аміаку через трубопровід, що проходить територією України.

"Побігли, кидаючи все, що можна. Не намагалися навіть вибити супротивника, просто втекли. Хтось має за це відповісти? Люди хочуть довіряти політикам. Військові не хочуть чути про зернові угоди й аміакопровід, який відновив роботу, і через Одесу відновилися постачання аміаку. Відразу після здачі Херсона... У нас буде війна та перемога?" — продовжив колишній ватажок проросійських бойовиків.

Окремо Гіркін-Стрєлков визнав військову допомогу ЗСУ та розкритикував щоденні зведення Міністерства оборони РФ, у яких повідомляється про "ліквідацію сотні бойовиків". Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу, за його словами, зібрав у собі поєднання "злодія, дурня й тупого, як пробки, мерзотника".

Гіркін-Стрєлков стверджує, що в РФ не обійтися без репресій і публічних страт для осіб, які відповідають за військові провали в Україні.

"Неминуча поразка — смута в Росії, повалення президента Путіна, розпад країни, серія громадянських воєн і введення окупаційних військ на наші території. Китай теж не залишиться осторонь... Як я бачу наслідки поразки", — резюмував колишній ватажок бойовиків, коментуючи перспективи РФ у війні проти України.

[ + – ] Ігор Стрєлков-Гіркін звинуватив Кремль у поразці у війні проти України

Декількома днями раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Ігор Стрєлков-Гіркін повернувся в Москву після кількох спроб участі у війні на території України.

Також повідомлялося, що за впіймання живим Ігоря Стрєлкова-Гіркіна українцям пропонували $150 тисяч.