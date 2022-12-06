"Спроба повоювати провалилася": Ігор Стрєлков-Гіркін заявив, що повернувся в Москву (фото)

Бойовик зізнається, що 3 рази намагався брати участь у бойових діях проти ЗСУ. Стрєлкова зробили начальником штабу батальйону, але терорист зрозумів, що його мобілізували нелегально.

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Російський терорист, так званий ексміністр оборони "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін перебуває в Москві, його спроба повоювати в Україні провалилася. Про це бойовик написав у соцмережі "ВКонтакті".

"Спроба №3 взяти безпосередню участь у бойових діях проти збройних сил шановних київських партнерів не завершилася успіхом, хоча була дуже близькою до цього", — повідомив Стрєлков.

Терорист пояснив, що спочатку прибув наприкінці першої декади жовтня в ДНР. За його словами, 14 жовтня він пішов в один із військкоматів і подав заяву з проханням про добровільну мобілізацію до лав "ЗС ДНР".

Стрєлков додає, що того дня його зарахували до складу маршової роти мотострілецької бригади 1-го корпусу "Народної міліції ДНР".

"Під час низки робочих поїздок кілька разів бував у Донецьку. До мене (неофіційно) довели інформацію, що "неузгоджене" зарахування до складу "НМ ДНР" викликало невдоволення вищого командування, але запевнили, що це питання буде згодом вирішене, а поки що я виконуватиму свої обов'язки, формально перебуваючи на посаді ряжового", — поінформував ексміністр оборони "ДНР".

Гіркін запевняє, що не претендував на командні посади та пов'язані з ними преференції та регалії. За його словами, він провів досить тривалий час на військовому полігоні як виконувач обов'язків начальника штабу батальйону, що формується.

Стрєлков-Гіркін був на фронті нелегально

У листопаді з групою бійців батальйону він поїхав у район Сватового й трохи більше 10 діб намагався виконувати обов'язки начальника штабу батальйону. Розташування підрозділу було в зоні досяжності вогню польової артилерії ЗСУ. Бойовик каже, що за час його перебування штаб жодного разу не зазнав обстрілу.

"У межах виконання обов'язків начальника штабу батальйону наприкінці листопада я з деяким подивом з'ясував, що не просто не перебуваю на посаді у своєму батальйоні, а й взагалі ніяк не числюся в штатах N-ського полку. Намагаючись далі зрозуміти свій статус, досить швидко встановив, що у списках особового складу N-ської бригади мене теж давно немає", — продовжив він.

Стрєлков-Гіркін робить висновки про незаконне перебування в терористичних військах, носіння зброї та боєприпасів, а також виїзди в райони бойових дій.

"Якби зі мною щось трапилося, то це було б представлено виключно як самодіяльність авантюриста Гіркіна або нещасний випадок під час проведення волонтерської діяльності? З повною відсутністю зобов'язань з боку ЗС РФ/"ДНР" стосовно мене", — сказав Гіркін.

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозв ще на початку листопада казав, що Стрєлков-Гіркін не воює в Україні. Терористу, за його даними, сказали сидіти в тилу, щоб ЗСУ не взяли його в полон.

В Україні пропонували винагороду тому, хто зловить Гіркіна живим. ГУР Міноборони знало про місцезнаходження Стрєлкова та пропонувало за нього 100 тис. доларів.

Відомі українці запропонували 50 тисяч доларів за взяття бойовика в полон.