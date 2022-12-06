"Попытка повоевать провалилась": Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что вернулся в Москву (фото)

Боевик признается, что 3 раза пытался участвовать в боевых действиях против ВСУ. Стрелкова сделали начальником штаба батальона, но террорист понял, что был мобилизован нелегально.

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Российский террорист, так называемый экс-министр обороны "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин находится в Москве, его попытка повоевать в Украине провалилась. Об этом боевик написал в соцсети "ВКонтакте".

"Попытка № 3 принять непосредственное участие в боевых действиях против вооруженных сил уважаемых киевских партнеров не завершилась успехом, хотя была очень близка к тому", – сообщил Стрелков.

Террорист объяснил, что сначала прибыл в конце первой декады октября в "ДНР". По его словам, 14 октября он пошел в один из военкоматов и подал заявление с просьбой о добровольной мобилизации в ряды "ВС ДНР".

Стрелков добавляет, что в тот день его зачислили в состав маршевой роты мотострелковой бригады 1-го корпуса "Народной милиции ДНР".

"В ходе ряда рабочих поездок несколько раз бывал в Донецке. До меня (неофициально) довели информацию, что "несогласованное" зачисление в состав "НМ ДНР" вызвало недовольство вышестоящего командования, но заверили, что этот вопрос будет со временем решен, а пока я буду выполнять свои обязанности, формально состоя в должности рядового", — проинформировал экс-министр обороны "ДНР".

Гиркин уверяет, что не претендовал на командные должности и связанные с ними преференции и регалии. По его словам, он провел довольно длительное время на военном полигоне в качестве исполняющего обязанности начальника штаба формируемого батальона.

Стрелков-Гиркин был на фронте нелегально

В ноябре с группой бойцов батальона он поехал в район Сватово и чуть более 10 суток пытался осуществлять обязанности начальника штаба батальона. Расположение подразделения находилось в зоне досягаемости огня полевой артиллерии ВСУ. Боевик говорит, что за время его пребывания обстрелам штаб ни разу не подвергался.

"В рамках выполнения обязанностей начальника штаба батальона, в конце ноября я с некоторым недоумением выяснил, что не просто не состою в должности в своем батальоне, но и вообще никак не числюсь в штатах N-ского полка. Пытаясь далее понять свой статус, довольно быстро установил, что в списках личного состава N-ской бригады меня тоже давно нет", — продолжил он.

Стрелков-Гиркин делает выводы о незаконном пребывании в террористических войсках, ношении оружия и боеприпасах, а также выездах в районы боевых действий.

"Если бы со мной что-либо случилось — то это было бы представлено исключительно как самодеятельность авантюриста Гиркина или несчастным случаем при проведении волонтерской деятельности? С полным отсутствием обязательств со стороны ВС РФ/"ДНР" по отношению ко мне", — заключил Гиркин.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев еще в начале ноября говорил, что Стрелков-Гиркин не воюет в Украине. Террористу, по его данным, сказали сидеть в тылу, чтобы ВСУ не взяли его в плен.

В Украине предлагали вознаграждение тому, кто поймает Гиркина живым. ГУР Минобороны знало о местонахождении Стрелкова и прелагало за него 100 тыс. долларов.

Известные украинцы суммарно предложили 50 тысяч долларов за взятие боевика в плен.