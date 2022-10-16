"Преступник должен ответить": украинцы предлагают уже $50 тысяч за поимку Гиркина-Стрелкова

Еще по $10 тысяч к общей сумме вознаграждения готовы внести теннисист Сергей Стаховский и глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Related video

В Украине за поимку живым бывшего главаря пророссийских боевиков "ДНР" Игоря Стрелкова-Гиркина уже предлагают 50 тысяч долларов. Свои "ставки" к размеру вознаграждения сделали украинский теннисист Сергей Стаховский и глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Фокус.

Стоит отметить, что 15 октября денежное вознаграждение за поимку живым экс-главаря боевиков "ДНР" Игоря Стрелкова-Гиркина предложил бывший лидер одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко. Активист пообещал заплатить $10 тысяч тому, кто возьмет в плен оккупанта.

К экс-лидеру ячейки "Правого сектора" присоединились фронтмен рок-группы "Антитіла" Тарас Тополя и украинский военнослужащий Валерий Ананьев "Маркус". Они пообещали добавить каждый по $10 тысяч, если бывшего главаря боевиков привезут живым.

[ + – ] Украинцы предлагают $50 тысяч за поимку Игоря Стрелкова-Гиркина

За сутки размер денежного вознаграждения за поимку Игоря Стрелкова-Гиркина вырос до $50 тысяч. Еще по 10 тысяч долларов пообещали добавить украинский теннисист Сергей Стаховский и руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Спортсмен в своем микроблоге Twitter указал, что Игоря Стрелкова-Гиркиным должны поймать живым, чтобы он предстал перед международным трибуналом за уничтожение Боинга MH17.

"Плюс еще $10 тысяч. Преступник должен ответить", — коротко написал Гайдай в своих соцсетях, делая вложение в размер денежного вознаграждения за поимку бывшего главаря боевиков.

[ + – ] Украинцы предлагают $50 тысяч за поимку Игоря Стрелкова-Гиркина

Стоит отметить, что накануне в российских СМИ появилась информация о том, что Игорь Стрелков-Гиркин отправился воевать в Украину. Жена бывшего главаря пророссийских боевиков "ДНР" опубликовала в соцсетях фотографию, на которой оккупант одет в камуфляжную форму ВС РФ. Российские "военкоры", в свою очередь, утверждали, что Игорь Стрелков-Гиркин будет воевать на территории Украины в составе "добровольческого" батальона.

Также сообщалось, что в России проверяют деятельность военных блогеров, которые могут попасть под "антивоенную" статью за дискредитацию ВС РФ. Под следственные действия могут попасть Игорь Стрелков-Гиркин, проекты WarGonzo и Рыбарь.