"Злочинець має відповісти": українці пропонують уже $50 тисяч за затримання Гіркіна-Стрєлкова

Ще по $10 тисяч до загальної суми винагороди готові внести тенісист Сергій Стаховський та голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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В Україні за впіймання живим колишнього ватажка проросійських бойовиків "ДНР" Ігоря Стрєлкова-Гіркіна вже пропонують 50 тисяч доларів. Свої "ставки" до розміру винагороди зробили український тенісист Сергій Стаховський та голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Фокус.

Варто зазначити, що 15 жовтня грошову винагороду за впіймання живим ексглаваря бойовиків "ДНР" Ігоря Стрєлкова-Гіркіна запропонував колишній лідер одеського осередку "Правого сектору" Сергій Стерненко. Активіст пообіцяв заплатити $10 тисяч тому, хто візьме у полон окупанта.

До екслідера осередку "Правого сектору" приєдналися фронтмен рок-гурту "Антитіла" Тарас Тополя та український військовослужбовець Валерій Ананьєв "Маркус". Вони пообіцяли додати кожен по 10 тисяч доларів, якщо колишнього ватажка бойовиків привезуть живим.

[ + – ] Українці пропонують $50 тисяч за впіймання Ігоря Стрєлкова-Гіркіна

За добу розмір грошової винагороди за затримання Ігоря Стрєлкова-Гіркіна зріс до $50 тисяч. Ще по 10 тисяч доларів пообіцяли додати український тенісист Сергій Стаховський та керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

Спортсмен у своєму мікроблозі Twitter зазначив, що Ігоря Стрєлкова-Гіркіна повинні спіймати живим, щоб він постав перед міжнародним трибуналом за знищення Боїнга MH17.

"Плюс ще $10 тисяч. Злочинець повинен відповісти", — коротко написав Гайдай у своїх соцмережах, роблячи вкладення у розмір грошової винагороди за затримання колишнього ватажка бойовиків.

[ + – ] Українці пропонують $50 тисяч за впіймання Ігоря Стрєлкова-Гіркіна

Варто зазначити, що напередодні у російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Ігор Стрєлков-Гіркін подався воювати в Україну. Дружина колишнього ватажка проросійських бойовиків "ДНР" опублікувала у соцмережах фотографію, на якій окупант одягнений у камуфляжну форму ЗС РФ. Російські "військкори", зі свого боку, стверджували, що Ігор Стрєлков-Гіркін воюватиме на території України у складі "добровольчого" батальйону.

Також повідомлялося, що в Росії перевіряють діяльність військових блогерів, які можуть потрапити під "антивоєнну" статтю за дискредитацію ЗС РФ. Під слідчі дії можуть потрапити Ігор Стрєлков-Гіркін, проєкти WarGonzo та Рибар.