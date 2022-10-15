Операцію "блогер" провалено: Гіркін міг вирушити воювати в Україну

Дружина розмістила фотографію Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) у формі ЗС РФ після його мовчання.

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Колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін) міг вирушити служити в лавах російських військ в Україні. На це в соціальній мережі "ВКонтакте" натякнула його дружина Мирослава Регінська.

Ігор Гіркін-Стрєлков із початку вторгнення ЗС РФ в Україну був дуже активним у соціальних мережах, коментуючи військову ситуацію. Користувачі звернули увагу, що останній тиждень він зник із "онлайну", наприклад останній запис у Telegram-каналі датується 10 жовтня, хоча до цього пости публікувалися щодня.

15 жовтня Мирослава Регінська опублікувала спільну фотографію з Ігорем Стрєлковим, одягненим у камуфляжну форму російської армії з підписом:

"На запитання: де Ігор Іванович? Чи все в нього добре? Куди зник і т.д. Відповідаю: все добре! Скоро вийде на зв'язок".

Російський пропагандист і головний редактор видання "Сегодня.ру" Юрій Котенок у Telegram пише, що Ігорю Гіркіну (Стрєлкову) дозволили виїхати в зону бойових дій через 8 років. За інформацією джерел, він вирушив до одного з добровольчих батальйонів РФ на посаду начальника штабу чи заступника командира.

Якихось офіційних підтверджень цієї інформації немає. Сам Ігор Стрєлков (Гіркін) не писав про плани вирушити на передову.

Народний депутат України від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко в Telegram зазначив:

"Стрєлкова відправили на фронт, щоб там лекції вів. Поки що це кажуть його поплічники, тобто такі ж воєнні злочинці. І все одно смішно. Спецоперацію "Блогер" провалено повністю".

Раніше з'явилася інформація, що в Росії перевіряють діяльність військових блогерів, включаючи Ігоря Стрєлкова (Гіркіна). Прокуратура може порушити кримінальні справи та звинуватити їх у дискредитації ЗС РФ і публікації фейків. Самі блогери назвали список "розстрільним", у нього також потрапили Семен Пегов (WarGonzo), Юрій Подоляка, Владлен Татарський (Максим Фомін), Сергій Мардан, Ігор Димитрієв, Христина Потупчик, автори Telegram-каналів "Рибар" і Grey-Zone.

Наприкінці вересня Ігор Стрєлков (Гіркін) пояснив, за яких умов РФ порине в хаос. За його словами, революцію в Росії можуть влаштувати обурений народ або найближче оточення президента Володимира Путіна.