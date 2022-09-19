"Будуть революції та смута": Стрєлков пояснив, за яких умов РФ порине в хаос (відео)

На думку колишнього ватажка донецьких бойовиків, революцію може спровокувати як оточення президента РФ, і незадоволений народ.

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Так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін) упевнений, що Росія перебуває на порозі смути. Він заявив, що головною рушійною силою, яка призведе до зміни влади в РФ, може стати оточення російського президента Володимира Путіна.

"Смута починається не через те, що народ не може більше терпіти, а тому що оточення першої особи вважає, що вона веде не туди, — наголосив Стрєлков. — У нас що мало залежних від Заходу? Та у нас майже все там Три чверті в оточенні Путіна сплять і бачать, як би повернути щасливий 2013 рік або хоча б до 24 лютого, після чого у них відібрали їхні яхти, вілли, причому не у всіх: 20 із чимось відсотків російських олігархів зазнали санкцій, але ці 20% хочуть повернути. Ось де сидітимуть справжні зрадники".

[ + – ] Стрєлков вважає, що зараз Володимира Путіна оточує багато олігархів, які ним незадоволені

Втім, колишній ватажок донецьких бойовиків вважає, що росіян можуть підштовхнути до революції кілька подій: ще кілька "образливих військових поразок" на тлі спалаху інфляції.

"І ось ми отримуємо ту саму революційну ситуацію: верхи не можуть, а низи не хочуть, — сказав він. — Всі революції відбуваються в столицях. Ви знаєте ліберальніші містечка, ніж Москва і Санкт-Петербург? Тут будуть революції, смута і перевороти".

Стрєлков упевнений, що у разі поразки Росії у війні з Україною Путіна не чекає нічого хорошого. Він може повторити долю задушеного змовниками царя Павла I, убитого повсталими лівійцями Муамара Каддафі або диктаторів Слободана Мілошевича і Саддама Хусейна, які перед смертю встигли постати перед судом.

Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що критичні коментарі з боку російських блогерів щодо "спецоперації" в Україні допустимі, проте мають залишатися "у межах законодавства". Так Пєсков відреагував на запитання журналістів про негативні висловлювання Ігоря Стрєлкова.

Нагадаємо, 4 вересня він розповідав про катастрофічне становище російських військ на півдні України.