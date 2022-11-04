Стрелков-Гиркин не попал в Украину: в Bellingcat узнали, что делает боевик (видео)

Так называемый экс-министр обороны "ДНР" набирает и обучает добровольцев, желающих воевать в Украине. Боевик не торопится на фронт, за ним охотятся украинские и зарубежные спецслужбы.

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Российский террорист, так называемый экс-министр обороны "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин не воюет в Украине в рядах добровольцев. Об этом сказал в эфире голландского телеканала Oр 1 журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Гиркину приказали сидеть в тылу, его навыки будут использовать в подготовке, обучении и вербовке добровольцев на войну в Украине. По мнению Грозева, в Кремле не хотят, чтобы ВСУ взяли боевика в плен.

[ + – ] Bellingcat годами изучала материалы о подозреваемых в крушении самолета MH17, в том числе Гиркина

Журналист предположил, что, если Стрелков появится на линии фронта, украинские и зарубежные спецслужбы, в частности, голландские, сразу сосредоточатся на его задержании.

"Это будет суверенная операция на территории Украины, и Украина пригласит Нидерланды сделать это. Потому что это будет арест, а не участие в войне", — подчеркнул расследователь.

В Bellingcat, как отметил журналист, годами изучали материалы о подозреваемых в крушении самолета MH17, в том числе и Гиркина.

[ + – ] Грозев сомневается в заметной роли Гиркина на войне

Грозев сомневается, сможет ли Гиркин сыграть заметную роль в армии, ведь с начала войны он открыто критиковал военные действия и министра обороны Сергея Шойгу за провалы в Украине.

Напомним, что полковника ФСБ Гиркина, предположительно, видели в камуфляже "Горка" с другими оккупантами в Ростовской области.

В ГУР Минобороны заявляли, что им известно местонахождение Стрелкова и предложили за него вознаграждение в 100 тыс. долларов. Известные украинцы суммарно предложили 50 тысяч долларов за взятие боевика в плен.

Первым вознаграждение в 10 тыс. долларов за поимку боевика Стрелкова-Гиркина предложил экс-лидер одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко.

Жена Игоря Стрелкова 15 октября рассказала об отправке мужа на фронт воевать против Украины. Гиркин перед этим несколько дней не выходил в соцсети.