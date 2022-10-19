Гиркина заметили в Ростовской области РФ (фото)

Экс-министр обороны т.н. "ДНР" Игорь Стрелков был замечен в Ростовской области. За него объявлена награда в 150 тысяч долларов за взятие в плен и передачу украинской стороне.

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В российских телеграм-каналах опубликовали фотографию с экс-министром обороны "ДНР" Игорем Стрелковым (Гиркиным).

Так называемый экс-министр обороны "ДНР" и полковник ФСБ Игорь Стрелков был замечен в зоне проведения "спецоперации". На фотографии его можно заметить в камуфляже "Горка" вместе с сослуживцами.

В сети публикуют несколько вариантов того, где его сфотографировали:

Донецкая область

Ростовская область РФ

OSINT-специалист из Польши Oskar Kochan утверждает, что на фото трасса Е58 в Ростовской области. Гришин еще не выехал за пределы РФ. Во-первых на фото на русском написано "выезд" от заправки Shell, а во-вторых удалось сопоставить точное место этой заправки.

[ + – ] Российская заправка, на которой был сфотографирован Гиркин

Подтверждений тому, что он в Донецкой области в сети нет. Речь идет только о предположении.

Напомним, 15 октября жена Игоря Стрелкова заявила, что ее муж отправился воевать против Украины. Перед этим Гиркин несколько дней не вел публичной деятельности.

В Украине известные личности предложили в общей сумме 50 тысяч долларов, которые дадут тому, кто возьмет в плен Гиркина-Стрелкова. А ГУР Минобороны 100 тыс. долларов за пленного Гиркина.