Гіркіна помітили у Ростовській області РФ (фото)

Ексміністр оборони т.зв. "ДНР" Ігоря Стрєлкова помітили в Ростовській області. За нього оголошено нагороду у 150 тисяч доларів за взяття в полон та передачу українській стороні.

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У російських телеграм-каналах опублікували фотографію з ексміністром оборони "ДНР" Ігорем Стрєлковим (Гіркіним).

Так званий ексміністр оборони "ДНР" та полковник ФСБ Ігор Стрєлков був помічений у зоні проведення "спецоперації". На фотографії його можна помітити у камуфляжі "Гірка" разом із товаришами по службі.

У мережі публікують кілька варіантів того, де його сфотографували:

Донецька область

Ростовська область РФ

OSINT-фахівець із Польщі Oskar Kochan стверджує, що на фото траса Е58 у Ростовській області. Гіркін ще не виїхав за межі РФ. По-перше, на фото російською написано "виїзд" від заправки Shell, а по-друге, вдалося зіставити точне місце цієї заправки.

[ + – ] Російська заправка, на якій сфотографований Гіркін

Підтверджень тому, що він на Донеччині, в мережі немає. Йдеться лише про припущення.

Нагадаємо, 15 жовтня дружина Ігоря Стрєлкова заявила, що її чоловік вирушив воювати проти України. Перед цим Гіркін кілька днів не провадив публічної діяльності.

В Україні відомі особи запропонували загалом 50 тисяч доларів, які дадуть тому, хто візьме в полон Гіркіна-Стрєлкова. А ГУР Міноборони 100 тис. доларів за полоненого Гіркіна.