Стрєлков-Гіркін не потрапив до України: у Bellingcat дізналися, що робить бойовик (відео)

Так званий ексміністр оборони "ДНР" набирає та навчає добровольців, які бажають воювати в Україні. Бойовик не поспішає на фронт, на нього полюють українські та закордонні спецслужби.

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Російський терорист, так званий ексміністр оборони "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін не воює в Україні в лавах добровольців. Про це сказав в ефірі голландського телеканалу Oр 1 журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозев.

Гіркіну наказали сидіти в тилу, його навички використовуватимуть у підготовці, навчанні та вербуванні добровольців на війну в Україні. На думку Грозєва, у Кремлі не хочуть, щоб ЗСУ взяли бойовика в полон.

[ + – ] Bellingcat роками вивчала матеріали про підозрюваних в аварії літака MH17, зокрема Гіркіна

Журналіст припустив, що якщо Стрєлков з'явиться на лінії фронту, українські та закордонні спецслужби, зокрема голландські, одразу зосередяться на його затриманні.

"Це буде суверенна операція на території України, і Україна запросить Нідерланди зробити це. Тому що це буде арешт, а не участь у війні", — наголосив розслідувач.

У Bellingcat, як зазначив журналіст, роками вивчали матеріали про підозрюваних в аварії літака MH17, зокрема й Гіркіна.

[ + – ] Грозев сумнівається у помітній ролі Гіркіна на війні

Грозев сумнівається, чи зможе Гіркін зіграти помітну роль в армії, адже з початку війни він відкрито критикував воєнні дії та міністра оборони Сергія Шойгу за провали в Україні.

Нагадаємо, що полковника ФСБ Гіркіна, ймовірно, бачили у камуфляжі "Гірка" з іншими окупантами в Ростовській області.

У ГУР Міноборони заявляли, що їм відоме місцезнаходження Стрєлкова та запропонували за нього винагороду у 100 тис. доларів. Відомі українці запропонували 50 тисяч доларів за взяття бойовика в полон.

Першою винагороду в 10 тис. доларів за упіймання бойовика Стрєлкова-Гіркіна запропонував екслідер одеського осередку "Правого сектору" Сергій Стерненко.

Дружина Ігоря Стрєлкова 15 жовтня розповіла про відправлення чоловіка на фронт воювати проти України. Гіркін перед цим кілька днів не виходив до соцмережі.