Гіркін-Стрєлков "пообіцяв", що ЗСУ вдарять по Москві в новорічну ніч (відео)

Екс-главар бойовиків із ОРДЛО заявив, що "не виключає можливості" обстрілу російської території силами України. За його словами, ЗСУ орієнтуватимуться на системи ППО в РФ.

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Колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін) заявив, що він не відкидає можливості удару українських сил по Москві в новорічну ніч. Про це він розповів у спільному ефірі із членом окупаційної адміністрації "ДНР" Євгеном Михайловим, відео якого опублікував у себе в Telegram-каналі.

"Я не відкидаю можливості або на Новий рік, або ще в якийсь день удару ворога або по Москві, або за якимось іншим пунктом", — прокоментував екс-главар донецьких бойовиків.

Він упевнений, що Україна "при виборі своїх цілей" орієнтуватиметься на систему ППО на території Росії. При цьому він уточнив, що не знає, яким чином зараз захищають Москву.

"Щось на Новий рік вони [українці] обов'язково викинуть. Не знаю, проти Москви чи ні, але щось обов'язково викинуть, сто відсотків", — додав Стрєлков.

Він вважає, що успіх української сторони залежатиме від доступності мети.

Як підкреслив російський військовий блогер, українська сторона відреагувала, коли Володимир Путін проїхав відремонтованим Кримським мостом в окупованому Керчі. Тоді, за його словами, ЗСУ нібито завдали удару зі стратегічних сил.

"Пролетіли, поки вся наша ППО дивилася, щоб президента [РФ], не дай боже, не пошкодили на Кримському мосту", — розповів Стрєлков.

Нагадаємо, Ігор Стрєлков (Гіркін) заявив, що побоюється перемоги України, оскільки після цього він вирушить на довічне до Гааги, а потім до Києва, де його повісять. За його словами, президент РФ досі не взяв на себе відповідальність за те, що відбувається, оскільки війна в Україні ведеться Міністерством оборони.

Раніше екс-главар донецьких бойовиків покликав на публічні дебати Володимира Соловйова. Причиною пропозиції публічної зустрічі стало те, що російський пропагандист заявив, що Стрєлков-Гіркін поїхав воювати в Україну, але "обі*рався" і повернувся.