"Поїду в Гаагу на довічне": перемога над Україною неможлива, — Гіркін-Стрєлков

За словами колишнього ватажка бойовиків із ОРДЛО, якщо ЗС РФ застосує тактичну ядерну зброю, через місяць вона буде в України. При цьому він припускає, що у разі перемоги ЗСУ йому доведеться відбувати довічне ув'язнення в Гаазі.

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Колишній ватажок бойовиків із ОРДЛО Ігор Гіркін заявив, що побоюється перемоги України, оскільки після цього він вирушить на довічне до Гааги, а потім до Києва, де його повісять. Про це він повідомив в інтерв'ю YouTube-каналу "Принцип Ковальова".

"Я висловлюю те, що вважаю за потрібне. Я просто розповідаю людям, що якщо влада діятиме також і далі, як вона діє зараз, то на нас чекає смута. Влада погубить сама себе, а разом з нею всю країну", — зазначив Гіркін.

[ + – ] Гіркін — про війну в Україні

За його словами, "простим російським людям треба готуватися до того, що може статися протягом найближчих місяців, у найкращому разі років".

"Варто нам програти цю війну, я просто поїду на довічне до Гааги, після чого мене відправлять до Києва і там повісять. Жодних сумнівів у мене немає. Я не збираюся боротися проти цієї влади, я не збираюся її скидати або якось сприяти цьому, тому що чудово розумію, що буде далі. Не бажаю нести навіть дещицю відповідальності за те, що настане потім", — заявив Гіркін.

На слова інтерв'юера про те, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що цілі так званої "спецоперації" — "денацифікація та демілітаризація" України — залишаються незмінними, Гіркін заявив, що намагається не слухати Пєскова.

"Він пургу ж несе. Але якщо концепція така, це або шкідництво, або кретинізм, або, як то кажуть конгломерат-смузі з того й іншого", — зазначив Гіркін.

За його словами, президент РФ досі не взяв на себе відповідальність за те, що відбувається, оскільки війна в Україні ведеться Міністерством оборони.

"Якщо ми застосуємо тактичну ядерну зброю, вважайте, що через місяць вона буде в України. І Україна застосовуватиме її так само. І всі на Заході цьому лише аплодуватимуть. Перемога над Україною, остаточний розгром ЗСУ, неможлива", — заявив Гіркін.

Нагадаємо, що Стрєлков-Гіркін назвав пропагандиста Володимира Соловйова "брехливою істотою" та викликав на публічні дебати.

Раніше Фокус повідомляв, що Гіркін висловився про поразку Кремля у війні проти України, зазначивши, що нинішня стратегія Москви призведе до повалення президента Володимира Путіна та розпаду країни.