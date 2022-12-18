"Уеду в Гаагу на пожизненное": победа над Украиной невозможна, — Гиркин-Стрелков

По словам бывшего главаря боевиков из ОРДЛО, если ВС РФ применят тактическое ядерное оружие, через месяц оно будет у Украины. При этом он допускает, что в случае победы ВСУ, ему придется отбывать пожизненное заключение в Гааге.

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Бывший главарь боевиков из ОРДЛО Игорь Гиркин заявил, что опасается победы Украины, поскольку после этого он отправится на пожизненное в Гаагу, а затем в Киев, где его повесят. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу "Принцип Ковалева".

"Я высказываю то, что считаю нужным. Я просто рассказываю людям, что если власти будут действовать также и дальше, как они действуют сейчас, то нас ждет смута. Власть погубит сама себя, а вместе с ней всю страну", — отметил Гиркин.

[ + – ] Гиркин — о войне в Украине

По его словам, "простым русским людям надо готовиться к тому, что может произойти в течение ближайших месяцев, в лучшем случае лет".

"Стоит нам проиграть эту войну, я просто уеду на пожизненное в Гаагу, после чего меня отправят в Киев и там повесят. Никаких сомнений у меня нет. Я не собираюсь бороться против этой власти, я не собираюсь ее свергать или как-то содействовать этому, потому что прекрасно понимаю, что будет дальше. Не желаю нести даже толику ответственности за то, что наступит потом", — заявил Гиркин.

На слова интервьюера о том, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что цели так называемой "спецоперации" — "денацификация и демилитаризация" Украины — остаются прежними, Гирин заявил, что старается не слушать Пескова.

"Он пургу ведь несет. Но если концепция такова, это или вредительство, или кретинизм, или, как говорится конгломерат-смузи из того и другого", — отметил Гиркин.

По его словам, президент РФ до сих пор не взял на себя ответственность за происходящее, поскольку война в Украине ведется Министерством обороны.

"Если мы применим тактическое ядерное оружие, считайте, что через месяц оно будет у Украины. И Украина будет применять его точно так же. И все на Западе будут этому только аплодировать. Победа над Украиной, окончательный разгром ВСУ, невозможна", — заявил Гиркин.

Напомним, что Стрелков-Гиркин назвал пропагандиста Владимира Соловьева "лживым существом" и вызвал на публичные дебаты.

Ранее Фокус сообщал, что Гиркин высказался о поражении Кремля в войне против Украины, отметив, что нынешняя стратегия Москвы приведет к свержению президента Владимира Путина и распаду страны.