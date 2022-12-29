Зливав дані про ЗСУ у Слов'янську: особистого інформатора Стрєлкова посадили на 10 років (фото)

Колаборант передавав колишньому "міністру оборони ДНР" інформацію про українські війська й об'єкти інфраструктури через соцмережу "Одноклассники".

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Український суд засудив особистого інформатора колишнього "міністра оборони ДНР" Ігоря "Стрєлкова" Гіркіна до 10 років ув'язнення за поширення інформації про місцезнаходження українських сил оборони в районі міста Слов'янськ Донецької області. Про це повідомив пресцентр Служби безпеки України у четвер, 29 грудня.

Силовики заявили, що їм вдалося зібрати беззастережні докази вини колаборанта, його затримали ще у травні цього року.

"Суд призначив йому покарання у вигляді 10 років ув'язнення. За даними слідства, зловмисником є особистий інформатор російського терориста Стрєлкова-Гіркіна", — йдеться у повідомленні відомства.

За даними СБУ, за дорученням Гіркіна пособник окупантів намагався виявити місця розташування і маршрути пересування українських військ у районі Слов'янська. Крім цього, інформатор передавав противнику локацію місцевих державних установ та об'єктів критичної інфраструктури.

Фото: СБУ

"На "министра обороны "днр" він вийшов через заборонену соцмережу "Одноклассники" після початку повномасштабного вторгнення. Там запропонував Стрєлкову свою "допомогу" у війні проти України", — додали у відомстві.

За матеріалами СБУ суд визнав затриманого винним у несанкціонованому розповсюдженні інформації про пересування українських військ за статтею ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше цього місяця колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін) заявив, що він не заперечує можливості удару українських сил по Москві у новорічну ніч.

Також ми писали про те, як Стрєлкову тричі не вдалося взяти участь у повномасштабній війні проти України.