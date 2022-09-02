Жена бойца ВСУ оказалась информатором российских спецслужб, — СБУ

Женщина расспрашивала супруга о расположении его воинской части, чтобы передать информацию противнику. Взамен россияне обещали предательнице гражданство РФ и хороший уровень жизни в случае оккупации.

Служба безопасности Украины разоблачила 31-летнюю жительницу Днепропетровской области, которая передавала российским спецслужбам данные о расположении военных объектов и техники Вооруженных сил Украины вдоль линии фронта неподалеку от Донецкой и Запорожской областей. Соответствующую информацию она получала от мужа, который служит в ВСУ. Об этом в пятницу, 2 августа, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, в мае этого года женщина начала работать на силы противника, несмотря на то, что она является супругой бойца ВСУ и у них есть совместный сын. Силовики отметили, что мужчина, находясь на восточном фронте, регулярно перечислял женщине деньги на содержание ребенка.

Фото: СБУ

СБУ установила, что пособница оккупантов расспрашивала супруга о расположении его воинской части и других группировок украинских сил на передовой. Полученную информацию она передавала через мессенджеры военной разведке РФ, в результате чего данные использовались для нанесения ударов по украинским позициям.

В частности, для передачи информации женщина связывалась с российским военным, который взамен обещал ей российское гражданство и высокий уровень жизни в случае оккупации региона войсками РФ. После очередной передачи информации жительницу Днепропетровской области задержали.

Женщине сообщили о подозрении по статье о государственной измене, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, недавно Служба безопасности сообщила о разоблачении и задержании во Львове группы коллаборантов, которые сотрудничали с боевиками "Л/ДНР".

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