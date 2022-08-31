Планировали свергуть власть: в Украине будут судить организаторов переворота, — СБУ (фото)

Для силового свержения власти фигуранты разработали план проведения "Национальных сборов", которые должны были собраться в Киеве и объявить об отстранении президента Украины, а также распустить парламент и правительство.

В Украине будут судить организаторов силового переворота, которых координировали российские спецслужбы. Они планировали отстранить от власти президента, а также распустить правительство и парламент. Об этом заявляют в Службе безопасности Украины.

Сообщается, что СБУ передали в суд обвинительный акт на двух гражданско-политических деятеля, которых контрразведка разоблачила в начале полномасштабного вторжения России.

Следствие установило, что подозреваемые координировались с россиянами и отдельными членами гражданской организации "Украинский выбор", главой которой является подозреваемый в государственной измене политик и экс-глава партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук. Кроме того, организаторы переворота в 2019 году имели связь с приемной на тот момент помощника президента РФ Владислава Суркова.

План свержения власти

Для силового свержения власти фигуранты разработали план проведения "Национальных сборов", которые должны были собраться в Киеве и объявить об отстранении президента Украины, а также распустить парламент и правительство.

Стоимость такого мероприятия достигала $9,7 млн. В момент вторжения злоумышленники так и не получили полного объема обещанного финансирования.

Их обвиняют в сговоре о совершении действий с целью насильственного изменения конституционного строя и захвата государственной власти — ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 26 августа во Львове разоблачили сообщницу экс-главы партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука Иванну Иваночко. Предположительно, она была завербована российскими спецслужбами и вела деятельность, направленную против украинского государства.

25 августа СБУ раскрыла российских агентов, которые координировали наступление ВС РФ на Киев. Группировка собирала данные об обороне столицы и передавала их агрессору. Главой агентурной сети оказалась киевлянка, которую россияне завербовали во время ее поездок в РФ.