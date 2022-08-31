Планували скинути владу: в Україні судитимуть організаторів перевороту, — СБУ (фото)

Для силового повалення влада фігуранти розробили план проведення "Національних зборів", які мали зібратися в Києві та оголосити про усунення президента України, а також розпустити парламент та уряд.

В Україні судитимуть організаторів силового перевороту, яких координували російські спецслужби. Вони планували усунути від влади президента, а також розпустити уряд та парламент. Про це заявляють у Службі безпеки України.

Повідомляється, що СБУ передала до суду обвинувальний акт на двох цивільно-політичних діячів, яких контррозвідка викрила на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Слідство встановило, що підозрювані координувалися з росіянами та деякими членами громадської організації "Український вибір", головою якої є підозрюваний у державній зраді політик та ексглава партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук. Крім того, організатори перевороту у 2019 році мали зв'язок із приймальною на той момент помічника президента РФ Владислава Суркова.

План повалення влади

Для силового повалення влада фігуранти розробили план проведення "Національних зборів", які мали зібратися в Києві та оголосити про усунення президента України, а також розпустити парламент та уряд.

Вартість такого заходу сягала $9,7 млн. На момент вторгнення зловмисники так і не отримали повного обсягу обіцяного фінансування.

Їх звинувачують у змові про вчинення дій з метою насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади — ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 26 серпня у Львові викрили спільницю ексглави партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука Іванну Іваночко. Імовірно, її завербували російські спецслужби, а вона вела діяльність, спрямовану проти української держави.

25 серпня СБУ розкрила російських агентів, які координували наступ ЗС РФ на Київ. Угруповання збирало дані про оборону столиці і передавало їх агресору. Главою агентурної мережі виявилася киянка, яку росіяни завербували під час її поїздок до РФ.