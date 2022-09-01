СБУ ликвидировала во Львове агентурную сеть, работавшую на боевиков "Л/ДНР" (фото)

Одним из главных подозреваемых является администратор антиукраинской группы "Львовская народная республика".

Служба безопасности сообщила о разоблачении и задержании во Львове группы коллаборантов, которые сотрудничали с боевиками "Л/ДНР" и осуществляли подрывную деятельность против Украины. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным правоохранителей, группа агитаторов выполняла поручения кураторов из командования террористических формирований "Л/ДНР" и распространяла фейковый деструктивный контент в соцсетях среди жителей Львовской области.

"Используя фейковые профили в соцсетях и на аффилированных сайтах, они оправдывали преступления России, распространяли пропагандистские материалы и пророссийские нарративы. Боевики "наняли" одного из фигурантов удаленно выполнять функции ИТ-специалиста псевдоуправления "ЛНР", — продолжили в СБУ и добавили, что главным подозреваемым является администратор антиукраинского сообщества "Львовская народная республика", который также наполнял фейковыми материалами портал "ВосходИнфо".

В ходе проведения обысков у коллаборанта обнаружили компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности и сотрудничества на спецслужбы РФ на коммерческой основе. Жителю Львовской области объявлено подозрение сразу по пяти статьям Уголовного кодекса:

ч.2 ст. 109 — Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти"

ч.2 ст. 110 — "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"

ч.1 ст. 111 — Государственная измена"

ст. 436 — Пропаганда войны"

ч. 2 ст. 436-2 — Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников"

Суд уже определил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Другие участники группы агитаторов, по данным СБУ, находятся в поле зрения правоохранителей. Сейчас решается вопрос о заочном объявлении им подозрения.

[ + – ] СБУ разоблачила во Львове группу агитаторов, работавших на боевиков "Л/ДНР" [ + – ] СБУ разоблачила во Львове группу агитаторов, работавших на боевиков "Л/ДНР"

Напомним, ранее СБУ разоблачила и нейтрализовала банду коллаборантов в Киевской области, которые во время оккупации сотрудничали с ВС РФ и сдавали захватчикам адреса проукраинских местных жителей.

Также сообщалось, что СБУ конфисковала во Львовской области три земельных участка жены Виктора Медведчука, стоимость которых составляет более 2 млн гривен.