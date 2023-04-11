СБУ викрила у Запоріжжі зловмисників, що виготовляли "українські паспорти" росіянам (фото)

Фіктивні документи коштували 2-3 тисячі доларів. Основними "клієнтами" були злочинці з РФ, частина іноземців планувала виїхати за кордон.

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Служба безпеки України викрила у Запоріжжі кримінальне угрупування, що допомагало іноземцям з легалізацією в Україні. Про це повідомила пресслужба СБУ у соцмережах.

"Серед основних клієнтів зловмисників були громадяни РФ, причетні до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема вбивств. Для них ділки виготовляли фальшиві візи, паспорти та посвідки на проживання в Україні", — розповіли у відомстві.

Правоохоронці з’ясували, що пізніше частина іноземців планувала виїхати до країн ЄС. Ціна підроблених документів залежала від терміновості виготовлення та становила від двох до трьох тисяч доларів.

"Крім цього, ділки пропонували своїм клієнтам фейкові перепустки на спецтранспорт за зразком міськради, які давали право безперешкодного проїзду під час комендантської години", — підкреслили у СБУ.

Пресслужба передала, що зловмисники виготовляли й фіктивні документи про непридатність до військової служби для громадян України. За інформацією СБУ, з червня 2022 року "послугами" злочинної групи скористалися понад 90 осіб.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

У відомстві розповіли, що угрупування складалося з п’яти місцевих мешканців, раніше вже притягнених до кримінальної відповідальності.

"Підпільний бізнес вони організували у двох офісних приміщеннях у середмісті Запоріжжя. Там встановили комп’ютерну техніку та обладнання для виготовлення підробок", — повідомила пресслужба.

"Клієнтів" зловмисники шукали через особисті зв’язки та інтернет-форуми. Нині їм повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Організатора групи тримають під вартою.

Нагадаємо, 11 квітня співробітники СБУ викрили інформаторів РФ, якими виявились мешканці звільненого Вовчанська. Зловмисники збирали розвіддані для окупантів, які пізніше використовувалися росіянами для диверсій та обстрілів.

Вчора, 10 квітня, СБУ викликала на допит захисницю УПЦ МП Вікторію Кохановську. Журналісти зафільмували, як жінка прямувала у супроводі правоохоронців до автівки. Незадовго до цього вона опублікувала відео з критикою українських політиків.