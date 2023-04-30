Лубінець закликав українців на непідконтрольних територіях брати паспорти РФ: навіщо це потрібно

За словами українського омбудсмена, головна мета отримання російського паспорта – це фізичне виживання та можливість залишитися вдома, а не бути депортованим.

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Українцям, які вимушено мешкають на тимчасово окупованих ЗС РФ територіях, потрібно брати російський паспорт, а не відмовлятися від нього. Таку думку висловив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у ефірі національного телемарафону у неділю, 30 квітня.

"Я б порадив брати російський паспорт, все ж таки для себе ухвалити рішення вижити. Це найголовніше", — сказав Лубінець.

Український омбудсмен запевнив людей у тому, що розуміє, як відбувається так звана паспортизація в окупованих містах та селищах.

"Ми розуміємо, що це відбувається під тиском, фізичним тиском. Тому взяти паспорт, вижити, дочекатися, коли ми звільнимо цю територію або поїхали звідти", — додав омбудсмен.

Крім фізичного насильства та психологічного тиску, окупанти також можуть силоміць депортувати тих українців, які відмовлятимуться від російських паспортів. Адже відповідний указ нещодавно підписав лідер РФ Володимир Путін.

"Я думаю, що всі громадяни України, які відмовляться від російського паспорта, їх просто заарештують. І це буде окрема категорія цивільних заручників, які Російська Федерація триматиме в полоні", — поділився своїм поглядом омбудсмен.

Лубінець розповів також і про те, що Верховна Рада вже працює над новим проєктом закону, який дозволятиме українцям, які отримали паспорти РФ, відмовитись від громадянства країни-агресора та отримати новий український паспорт.

Нагадаємо, 12 квітня стало відомо, що у РФ в ізоляторі тримають 25-річну українку. Дівчину затримали у грудні минулого року на грузино-російському кордоні, коли вона їхала до окупованого Криму, щоб доглядати невиліковно хворого батька. Мотив затримання та арешту – відмова від російського паспорта.

Того ж дня стало відомо, що в РФ хочуть перевіряти українців із російськими паспортами. За даними росЗМІ, навіть після заяви про вихід із громадянства люди можуть отримувати українські пенсії та виплати, т.к. керівництво України процедури односторонньої відмови від громадянства не визнає.