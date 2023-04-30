Лубинец призвал украинцев на неподконтрольных территориях брать паспорта РФ: для чего это нужно

По словам украинского омбудсмена, главная цель получения российского паспорта — это физическое выживание и возможность остаться дома, а не быть депортированным.

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Украинцам, которые вынужденно живут на временно оккупированных ВС РФ территориях, нужно брать российский паспорт, а не отказываться от него. Такое мнение выразил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона в воскресенье, 30 апреля.

"Я бы посоветовал брать российский паспорт, все же для себя принять решение выжить. Это самое главное", — сказал Лубинец.

Украинский омбудсмен заверил людей в том, что понимает, как происходит так называемая паспортизация в оккупированных городах и поселках.

"Мы понимаем, что это происходит под давлением, физическим давлением. Поэтому взять паспорт, выжить, дождаться, когда мы освободим эту территорию или уехать оттуда", — добавил омбудсмен.

Кроме физического насилия и психологического давления оккупанты также могут насильно депортировать тех украинцев, которые будут отказываться от российских паспортов. Ведь соответсвующий указ недавно подписал лидер РФ Владимир Путин.

"Я думаю, что все граждане Украины, которые откажутся от российского паспорта, их просто арестуют. И это будет отдельная категория гражданских заложников, которые Российская Федерация будет держать в плен", — поделился своей точкой зрения омбудсмен.

Лубинец рассказал также и о том, что Верховная Рада уже работает над новым проектом закона, который будет разрешать украинцам, получившим паспорта РФ, отказаться от гражданства страны-агрессора и получить новый украинский паспорт.

Напомним, 12 апреля стало известно, что в РФ в изоляторе держат 25-летнюю украинку. Девушку задержали в декабре прошлого года на грузино-российской границе, когда она ехала в оккупированный Крым, чтобы ухаживать за неизлечимо больным отцом. Мотив задержания и ареста — отказ от российского паспорта.

В тот же день стало известно, что в РФ хотят проверять украинцев с российскими паспортами. По данным росСМИ, даже после заявления о выходе из гражданства, люди могут получать украинские пенсии и выплаты, т.к. руководство Украины процедуру одностороннего отказа от гражданства не признает.