"Получают украинские выплаты": в РФ хотят проверять украинцев с российскими паспортами

По данным росСМИ, даже после заявления о выходе из гражданства, люди могут получать украинские пенсии и выплаты, т.к. руководство Украины процедуру одностороннего отказа от гражданства не признает.

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В российском МВД планируют получить возможность на проведение проверок в отношении тех, кто отказался от паспорта Украины, но все еще пользуется правами украинских граждан. Соответствующий проект указа российского президента появился на сайте проектов нормативно-правовых актов РФ.

Обсуждаемая законодательная инициатива должна дополнить закон, который упрощает для граждан РФ выход из украинского гражданства. Согласно российскому законодательству, отказ от украинского паспорта не требует дополнительного подтверждения со стороны представителей властей Украины.

Нужно заполнить специальный формуляр и отказаться от совершения действий, имеющих отношение к правам и обязанностям украинских граждан. Изменение в законодательстве позволит российской полиции проводить проверки в отношении лиц, которые заполнили такую форму. Если обнаружатся нарушения данного обязательства не совершать действия, которые полагаются для граждан Украины, о таких случаях будут уведомлять ФСБ.

По данным российских СМИ указ президента РФ распространяется и на жителей оккупированных территорий Украины.

Эксперты, которых опросили журналисты, объясняют появление упомянутой инициативы тем, что даже после заявления о выходе из гражданства, люди могут получать украинские пенсии и выплаты, т.к. руководство Украины такую процедуру одностороннего отказа от гражданства не признает.

Полицейские проверки могут распространяться и на тех, кто формально не отказался от украинского гражданства.

Напомним, что митрополит Онуфрий подтвердил наличие паспорта РФ. Священнослужитель уточнил, что не обращал на такое обстоятельство внимания.

Ранее стало известно, что комик Михаил Галустян получил гражданство Армении. Свое решение он объяснил словами о том, что "пошел по самому честному пути".