"Отримують українські виплати": у РФ хочуть перевіряти українців із російськими паспортами

За даними росЗМІ, навіть після заяви про вихід із громадянства люди можуть отримувати українські пенсії та виплати, оскільки керівництво України процедури односторонньої відмови від громадянства не визнає.

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У російському МВС планують отримати можливість проведення перевірок щодо тих, хто відмовився від паспорта України, але все ще користується правами українських громадян. Відповідний проект указу президента з'явився на сайті проектів нормативно-правових актів РФ.

Законодавча ініціатива, що обговорюється, має доповнити закон, який спрощує для громадян РФ вихід з українського громадянства. Відповідно до російського законодавства, відмова від українського паспорта не потребує додаткового підтвердження з боку представників влади України.

Потрібно заповнити спеціальний формуляр та відмовитися від вчинення дій, які стосуються прав та обов'язків українських громадян. Зміна у законодавстві дозволить російській поліції проводити перевірки щодо осіб, які заповнили таку форму. Якщо виявляться порушення цього зобов'язання не вчиняти дії, які передбачає громадянство України, про такі випадки повідомлятимуть ФСБ.

За даними російських ЗМІ, указ президента РФ поширюється і на мешканців окупованих територій України.

Експерти, яких опитали журналісти, пояснюють появу згаданої ініціативи тим, що навіть після заяви про вихід із громадянства люди можуть отримувати українські пенсії та виплати, т.я. керівництво України такої процедури односторонньої відмови від громадянства не визнає.

Поліцейські перевірки можуть поширюватись і на тих, хто формально не відмовився від українського громадянства.

Нагадаємо, що митрополит Онуфрій підтвердив наявність паспорта РФ. Священнослужитель уточнив, що не звертав на цю обставину уваги.

Раніше стало відомо, що комік Михайло Галустян отримав громадянство Вірменії. Своє рішення він пояснив словами про те, що "пішов найчеснішим шляхом".