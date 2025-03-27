Попали в ГУЛАГ: Politico рассказало о побеге из РФ четырех украинских подростков

Чтобы показать отношение к оккупантам, подростки из Херсона разорвали российский флаг и вместо него повесили нижнее белье, рассказали журналисты.

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Украинцы Владислав, Денис, Сергей и Ростислав оказались в группе похищенных детей, которых Российская Федерация разлучила с родителями и отправила во временно оккупированный Крым. Подростков из Херсона отправили в лагерь, в котором царили правила ГУЛАГа. О том, как четверка украинцев выбралась из оккупированных территорий, рассказало издание Politico.

Статью о скитаниях детей издание назвало "Украинские подростки, которые справились с путинским архипелагом ГУЛАГ — и победили". История начинается с приключения Владислава, которое произошло в ноябре 2022 года. На тот момент Херсон, вероятно, уже был освобожден ВСУ, а парень тем временем находился в Крыму и совершил "диверсию" против российского флага. Как выяснили журналисты, подросток прокрался к флагштоку, сорвал триколор и вместо него повесил нижнее белье. После этого Влад вместе с друзьями разорвал флаг РФ и "спустил его в унитаз".

Похищение детей — Влад Руденко из Херсона Фото: Politico Похищение детей — Денис Бережной из Херсона Фото: Politico

Politico описало, как жили ребята, которых пытались "перевоспитать" в российском лагере "Дружба" в Крыму. Территорию лагеря окружал двухметровый забор, сверху защищенный колючей проволокой. Детям запрещали говорить на украинском языке, заставляли петь российский гимн и приобщали к "патриотическому образованию". Возглавлял учреждение бывший боец "Беркута" Валерий Астахов, уточнили журналисты. За колючей проволокой удерживали около 600 украинских детей.

Поскольку подростки не поддавались влиянию россиян, на них начали оказывать давление, говорится в статье. В знак протеста друзья забаррикадировались в комнате и отказывались выполнять любые указания представителей власти. Позже их пытались подкупить — предлагали деньги, квартиры, паспорта РФ, но их протесты продолжались.

Похищение детей — Ростислав Лавров из Херсона Фото: Politico Похищение детей — Сергей Козулин из Херсона Фото: Politico

В итоге детей спасла организация Save Ukraine: на представителей оккупационной администрации давили, пока детей не согласились вернуть в Украину. Владу пришлось побывать в нескольких российских городах, но в конце концов он оказался дома, пешком перейдя белорусско-украинскую границу, рассказали журналисты. Денис, Сергей и Ростислав выбирались другим путем: их вывезли через Латвию, Литву и Польшу. Politico опубликовало карту с населенными пунктами, в которых разворачивалась история подростков. Можно увидеть, что детям пришлось пробираться по территории РФ: побывали в Анапе, Краснодаре, Воронеже, а также в Горках и в Пскове.

Похищение детей — путь подростков из Херсона Фото: Politico

Похищение детей — детали

Отметим, в июне 2024 года Фокус писал о похищенных детях, которых оккупанты вывезли в Крым, а затем начали предлагать усыновить по всей территории РФ. Как выяснили расследователи, детям меняли имена, искажали фамилии, намеренно указывали неверную дату рождения. Такие действия затрудняли поиски, что и было целью россиян, рассказало Financial Times.

Напоминаем, 25 марта президент Украины Владимир Зеленский рассказал о похищенных детях, которых пытаются спасти из РФ благодаря договоренностям о перемирии.