Президент США Дональд Трамп дал понять, что Вашингтон пока не намерен передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk. По его словам, для их освоения украинским военным потребуются месяцы, а единственный способ их применения — прямой запуск американскими силами, на что Белый дом не пойдет.

Американский лидер уже неоднократно высказывал сомнения в необходимости предоставления Киеву систем вооружений, способных наносить дальнобойные удары по территории России. Однако аргументы против передачи Украине такого мощного вооружения, как ракеты Tomahawk, являются ошибочными, считает колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.

Аналогичная риторика, отмечает он, ранее звучала по поводу поставок танков M1 Abrams, реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и истребителей F-16. Но вооружение в итоге все же было предоставлено Украине. Причем на освоение этого оружия у украинских военных уходили недели или месяцы, как в случае с истребителями, но не несколько лет.

"Многие аргументы против отправки "Томагавков" надуманы и приводятся правительством США каждый раз, когда на него оказывают давление с целью выпустить новую систему вооружения", — отмечает Чемпион.

Одним из доводов против передачи Tomahawk остается утверждение, что у Украины нет подходящей платформы для их запуска. Однако, как отмечает Чемпион, система Typhon, разработанная в США, реально существует и была испытана в 2023 году. Она передана Корпусу морской пехоты США, развернута на Филиппинах в 2024 году и участвовала в учениях в Австралии и Японии.

"Пусковые установки Typhon, подходящие для сухопутной войны Украины, существуют; они лежат на складе. Непонятно, почему США отказались научить украинцев использовать пусковую систему, которая Штатам не нужна, или систему крылатых ракет, которой в той или иной версии уже обладают военные союзники Америки", — пишет Чемпион.

Критикуя решения Белого дома аналитик подчеркивает, что передача Tomahawk могла бы серьезно повлиять на российскую военную инфраструктуру. По словам Чемпиона, уничтожение заводов беспилотников в Елабуге и других промышленных объектов ослабило бы способность России вести воздушную войну.

Он сравнил возможный эффект с появлением HIMARS летом 2022 года, когда украинские войска смогли уничтожить крупные склады боеприпасов и командные пункты, что привело к перелому на фронте и успешным контрнаступательным операциям.

"Реальная проблема не в "Томагавках", санкциях или замороженных активах. Она в постепенных действиях Запада, его непоследовательности и отсутствии решимости. Нужна стратегия, которая объединит все это в убедительную угрозу, способную убедить обитателей Кремля", — подытожил Чемпион.

Напомним, эффективность потенциальных ударов ракетами Tomahawk по объектам РФ напрямую зависит от их количества. Так специалист по РЭБ Сергей "Флеш" считает, что эти крылатые ракеты могут принести пользу Силам обороны лишь в случае, если США передадут не одну сотню боеприпасов.