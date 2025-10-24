США відмовилися передати Україні "Томагавки": чому аргументи Трампа помилкові, — Bloomberg

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що Вашингтон поки що не має наміру передавати Україні крилаті ракети Tomahawk. За його словами, для їх освоєння українським військовим знадобляться місяці, а єдиний спосіб їх застосування — прямий запуск американськими силами, на що Білий дім не піде.

Американський лідер уже неодноразово висловлював сумніви в необхідності надання Києву систем озброєнь, здатних завдавати далекобійних ударів по території Росії. Однак аргументи проти передавання Україні такого потужного озброєння, як ракети Tomahawk, є помилковими, вважає колумніст агентства Bloomberg Марк Чемпіон.

Аналогічна риторика, зазначає він, раніше звучала щодо постачань танків M1 Abrams, реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS і винищувачів F-16. Але озброєння в підсумку все ж було надано Україні. Причому на освоєння цієї зброї в українських військових йшли тижні або місяці, як у випадку з винищувачами, але не кілька років.

"Багато аргументів проти відправки "Томагавків" надумані і наводяться урядом США щоразу, коли на нього чинять тиск з метою випустити нову систему озброєння", — зазначає Чемпіон.

Одним з аргументів проти передавання Tomahawk залишається твердження, що в України немає відповідної платформи для їхнього запуску. Однак, як зазначає Чемпіон, система Typhon, розроблена в США, реально існує і була випробувана 2023 року. Вона передана Корпусу морської піхоти США, розгорнута на Філіппінах 2024 року і брала участь у навчаннях в Австралії та Японії.

"Пускові установки Typhon, які підходять для сухопутної війни України, існують; вони лежать на складі. Незрозуміло, чому США відмовилися навчити українців використовувати пускову систему, яка Штатам не потрібна, або систему крилатих ракет, якою в тій чи іншій версії вже володіють військові союзники Америки", — пише Чемпіон.

Критикуючи рішення Білого дому, аналітик підкреслює, що передавання Tomahawk могло б серйозно вплинути на російську військову інфраструктуру. За словами Чемпіона, знищення заводів безпілотників у Єлабузі та інших промислових об'єктів послабило б здатність Росії вести повітряну війну.

Він порівняв можливий ефект із появою HIMARS влітку 2022 року, коли українські війська змогли знищити великі склади боєприпасів і командні пункти, що призвело до перелому на фронті й успішних контрнаступальних операцій.

"Реальна проблема не в "Томагавках", санкціях чи заморожених активах. Вона в поступових діях Заходу, його непослідовності та відсутності рішучості. Потрібна стратегія, яка об'єднає все це в переконливу загрозу, здатну переконати мешканців Кремля", — підсумував Чемпіон.

Нагадаємо, ефективність потенційних ударів ракетами Tomahawk по об'єктах РФ безпосередньо залежить від їхньої кількості. Так фахівець з РЕБ Сергій "Флеш" вважає, що ці крилаті ракети можуть принести користь Силам оборони лише в разі, якщо США передадуть не одну сотню боєприпасів.