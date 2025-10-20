РФ сможет сбивать "Томагавки": Украине для достижения целей нужны сотни ракет, — "Флеш"

Специалист по РЭБ Сергей "Флеш" считает, что крылатые ракеты Томагавк могут принести пользу Силам обороны лишь в случае, если США передадут не одну сотню боеприпасов. В противном случае эффект не будет ощутимым.

Свои размышления о том, как поставки ракет "Томагавк" Украине могут повлиять на войну, специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей "Флеш" Бескрестнов изложил в заметке в своем Telegram-канале 20 октября. На его взгляд, эти боеприпасы не имеют принципиальных отличий от других крылатых ракет большой дальности.

"Я не являюсь специалистом по крылатым ракетам, но для понимания общей ситуации достаточно быть инженером. Томагавк — это обычная крылатая ракета со всеми ее плюсами и минусами. У нашего противника их с десяток разновидностей. И атакуют они этими ракетами нас 4 года сотнями, и мы их сбиваем тоже сотнями", — отметил "Флеш".

Відео дня

По его словам, скорость и вес боевой части "Томагавков" по сравнению с другими крылатыми ракетами не самые большие, и так же, как украинская противовоздушная оборона сбивает КР оккупантов, они смогут сбивать американские боеприпасы.

"Ракеты Томагавк могут лететь низко. У противника тоже могут. Точная навигация Томагавков по рельефу TERCOM хорошая вещь против средств РЭБ, но у русских тоже есть такие ракеты с такой навигацией. Всевозможные дополнительные фишки типа коррекции курса через спутник, помогают лучше достигать целей, но не являются магией", — написал Сергей Бескрестнов.

"Флеш" резюмирует, что с учетом процента сбития "Томагавки" принесут Украине пользу лишь в том случае, если США передадут их в большом количестве, не одну сотню единиц.

На его взгляд, США могут передать Украине немного "Томагавков", чтобы испытать их в реальных боевых условиях против российских комплексов ПВО.

"Это логичное решение, и вы бы тоже так сделали. Также для нас важен сам факт принятия такого решения США, как знак нашей поддержки в политическом плане. Но опять повторюсь, ни десять, ни сто штук Томагавков не повлияют на ход войны", — отметил специалист по РЭБ.

По мнению Сергея "Флеша", ракеты Tomahawk не повлияют на ход войны в Украине Фото: скриншот

Ракеты "Томагавк": что известно о вероятной поставке Украине

Президент США Дональд Трамп 16 октября после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным сделал заявление о новом оружии для Украины. Он сказал, что дальнобойные ракеты нужны самой американской армии, а Путину "не понравилась" идея передачи Киеву нескольких тысяч "Томагавков".

17 октября по итогам переговоров с Трампом Зеленский сказал, что они с президентом США договорились не обсуждать публично потенциальную поставку "Томагавков" Украине, поскольку Белый дом не хочет эскалации.

В опубликованном 18 октября интервью президент Украины Владимир Зеленский сказал, что еще надеется на передачу "Томагавков" от США, поскольку президент Дональд Трамп во время их последней встречи не сказал "нет" по этому вопросу.