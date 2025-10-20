РФ зможе збивати "Томагавки": Україні для досягнення цілей потрібні сотні ракет, — "Флеш"

Фахівець з РЕБ Сергій "Флеш" вважає, що крилаті ракети Томагавк можуть принести користь Силам оборони лише у випадку, якщо США передадуть не одну сотню боєприпасів. В іншому випадку ефект не буде відчутним.

Свої роздуми щодо того, як постачання ракет "Томагавк" Україні може вплинути на війну, фахівець із радіоелектронної боротьби Сергій "Флеш" Бескрестнов виклав у дописі у своєму Telegram-каналі 20 жовтня. На його погляд, ці боєприпаси не мають принципових відмінностей від інших крилатих ракет великої дальності.

"Я не є фахівцем з крилатих ракет, але для розуміння загальної ситуації достатньо бути інженером. Томагавк — це звичайна крилата ракета з усіма її плюсами та мінусами. У нашого противника їх з десяток різновидів. І атакують вони цими ракетами нас 4 роки сотнями, і ми їх збиваємо теж сотнями", — зазначив "Флеш".

Відео дня

За його словами, швидкість і вага бойової частини "Томагавків" порівняно з іншими крилатими ракетами не найбільші, і так само, як українська протиповітряна оборона збиває КР окупантів, вони зможуть збивати американські боєприпаси.

"Ракети Томагавк можуть летіти низько. У противника теж можуть. Точна навігація Томагавків по рельєфу TERCOM хороша річ проти засобів РЕБ, але у росіян теж є такі ракети з такою навігацією. Всілякі додаткові фішки типу корекції курсу через супутник, допомагають краще досягати цілей, але не є магією", — написав Сергій Бескрестнов.

"Флеш" резюмує, що з урахуванням відсотка збиття "Томагавки" принесуть Україні користь лише в тому разі, якщо США передадуть їх у великій кількості, не одну сотню одиниць.

На його погляд, США можуть передати Україні трохи "Томагавків", щоб випробувати їх у реальних бойових умовах проти російських комплексів ППО.

"Це логічне рішення, і ви б теж так зробили. Також для нас важливий сам факт прийняття такого рішення США, як знак нашої підтримки в політичному плані. Але знову повторюся, ні десять, ні сто штук Томагавків не вплинуть на хід війни", — зазначив фахівець з РЕБ.

На думку Сергія "Флеша", ракети Tomahawk не вплинуть на хід війни в Україні Фото: скриншот

Ракети "Томагавк": що відомо про ймовірне постачання Україні

Президент США Дональд Трамп 16 жовтня після телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним зробив заяву про нову зброю для України. Він сказав, що далекобійні ракети потрібні самій американській армії, а Путіну "не сподобалася" ідея передачі Києву кількох тисяч "Томагавків".

17 жовтня за підсумками переговорів з Трампом Зеленський сказав, що вони з президентом США домовилися не обговорювати публічно потенційне постачання "Томагавків" Україні, оскільки Білий дім не хоче ескалації.

В опублікованому 18 жовтня інтерв'ю президент України Володимир Зеленський сказав, що ще сподівається на передачу "Томагавків" від США, оскільки президент Дональд Трамп під час їхньої останньої зустрічі не сказав "ні" щодо цього питання.