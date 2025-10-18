Трамп не сказав "ні": Зеленський сподівається на передачу "Томагавків"

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі сподівається, що США все-таки передадуть Україні ракети "Томагавк".

Глава держави наголосив, що РФ використовує не лише іранські безпілотники, а й власні. Разом з цим, ворожа армія атакує ракетами власного виробництва та північнокорейського. Зеленський в інтерв’ю NBC News додав, що "важко покладатися тільки на дрони", адже потрібні ракети "Томагавк" для комбінованих ударів.

"Добре, що президент Трамп не сказав "ні", але поки що не сказав "так", — сказав український президент.

Він додав, що Путін боїться можливої ​​передачі цих ракет Україні, адже це "змінить правила гри".

На зустрічі з Трампом 17 жовтня Зеленський заявив, що Україна готова укласти угоду зі Штатами щодо постачання ракет "Томагавк" в обмін на дрони українського виробництва.

Відео дня

"Ми думаємо, що краще закінчити цю війну без "Томагавків", я думаю ми близько до цього", — відповів Трамп.

Зустріч Зеленського і Трампа

Невдовзі після зустрічі президент США виклав допис на своїй сторінці у мережі Truth Social, де прокоментував переговори з Володимиром Зеленським. Він назвав зустріч "цікавою" і "теплою", і заявив, що сказав українському президенту, як і напередодні Путіну, що настав час укласти угоду.

А Зеленський назвав "дуже продуктивною" зустріч з американським колегою. За його словами, також обговорювали далекобійні можливості, але "вирішили не робити про це заяви". Щодо "Томагавків" він закликав звернутися до американської сторони.

Нагадаємо, Трамп та Зеленський висловили різні думки щодо шляхів наближення миру в Україні.

Також Фокус раніше писав, що після зустрічі Трампа і Зеленського видання Axios розкрило, що відповів президент США щодо надання ракет "Томагавк" Україні.