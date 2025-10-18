Не зійшлися у думках: у CNN розкрили, чому Трамп не дав "Томагавки" Україні

Президент США Дональд Трамп та лідер України Володимир Зеленський не зійшлися у думках щодо майбутнього у війні з Росією після зустрічі у п'ятницю, 17 жовтня. У Трампа склалося враження, що Київ прагне "ескалації та продовження конфлікту".

Трамп та Зеленський виразили різні думки щодо шляхів наближення миру в Україні, і у "прямій та чесній" розмові американський лідер дав чітко зрозуміти, що Київ поки що не отримає далекобійного озброєння для ударів по Росії. Про це розповіло видання CNN з посиланням на джерела.

"Трамп і Зеленський провели кілька годин разом зі своїми найближчими помічниками в п'ятницю, що, за словами кількох осіб, знайомих з ситуацією, було напруженою, відвертою і, часом, "незручною" дискусією", — йдеться у матеріалі.

Один із посадовців розповів, що у Дональда Трампа склалося враження, наче Україна "прагне ескалації та продовження конфлікту". Також американський лідер був стурбований потенційними втратами під час зими, яка обіцяє бути суворою.

Зустріч Зеленського і Трампа: коментарі лідерів після переговорів

Невдовзі після зустрічі Дональд Трамп виклав допис на своїй сторінці у мережі Truth Social, де прокоментував переговори з Володимиром Зеленським. Він назвав зустріч "цікавою" і "теплою", і заявив, що сказав Зеленському, як і напередодні Путіну про те, що настав час укласти угоду.

"Досить пролито крові, а межі власності визначаються війною і сміливістю. Вони повинні зупинитися там, де вони є. Нехай обидва проголосять перемогу, нехай історія вирішить!", — написав Дональд Трамп.

Як пише CNN, Дональд Трамп пояснив оточуючим, що це пов'язано з "реаліями поточного стану конфлікту". Один із чиновників зазначив, що обидві сторони повинні укласти угоду, додавши, що "умови лише погіршуватимуться".

Володимир Зеленський натомість після зустріч виклав допис у своєму Telegram-каналі, назвавши переговори з Трампом такими, що "можуть реально наблизити закінчення цієї війни".

"Росія повинна припинити агресію, яку сама розпочала і яку свідомо затягує. Розраховуємо на тиск США", — заявив Зеленський.

Володимир Зеленський після переговорів з Дональдом Трампом заявив, що "ми повинні зупинитися там, де ми є".