Не сошлись во мнениях: в CNN раскрыли, почему Трамп не дал "Томагавки" Украине

Президент США Дональд Трамп и лидер Украины Владимир Зеленский не сошлись во мнениях относительно будущего в войне с Россией после встречи в пятницу, 17 октября. У Трампа сложилось впечатление, что Киев стремится к "эскалации и продолжению конфликта".

Трамп и Зеленский выразили разные мнения относительно путей приближения мира в Украине, и в "прямом и честном" разговоре американский лидер дал четко понять, что Киев пока не получит дальнобойного вооружения для ударов по России. Об этом рассказало издание CNN со ссылкой на источники.

"Трамп и Зеленский провели несколько часов вместе со своими ближайшими помощниками в пятницу, что, по словам нескольких лиц, знакомых с ситуацией, было напряженной, откровенной и, порой, "неудобной" дискуссией", — говорится в материале.

Один из чиновников рассказал, что у Дональда Трампа сложилось впечатление, будто Украина "стремится к эскалации и продолжению конфликта". Также американский лидер был обеспокоен потенциальными потерями во время зимы, которая обещает быть суровой.

Вскоре после встречи Дональд Трамп выложил сообщение на своей странице в сети Truth Social, где прокомментировал переговоры с Владимиром Зеленским. Он назвал встречу "интересной" и "теплой", и заявил, что сказал Зеленскому, как и накануне Путину о том, что пришло время заключить сделку.

"Достаточно пролито крови, а границы собственности определяются войной и смелостью. Они должны остановиться там, где они есть. Пусть оба провозгласят победу, пусть история решит!", — написал Дональд Трамп.

Скриншот сообщения Дональда Трампа после переговоров с Владимиром Зеленским

Как пишет CNN, Дональд Трамп объяснил окружающим, что это связано с "реалиями текущего состояния конфликта". Один из чиновников отметил, что обе стороны должны заключить соглашение, добавив, что "условия будут только ухудшаться".

Владимир Зеленский зато после встречи выложил сообщение в своем Telegram-канале, назвав переговоры с Трампом такими, что "могут реально приблизить окончание этой войны".

"Россия должна прекратить агрессию, которую сама начала и которую сознательно затягивает. Рассчитываем на давление США", — заявил Зеленский.

Владимир Зеленский после переговоров с Дональдом Трампом заявил, что "мы должны остановиться там, где мы есть".