"Томагавки" для Украины: Трамп раскрыл намерения и сказал, что будет "последней каплей" в отношении Путина (аудио)

Президент США Дональд Трамп раскрыл, имеет ли намерения передать Украине дальнобойные американские ракеты "Томагавк", объяснив, что пока подобных решений нет. Также он объяснил, какой будет "последняя капля" в отношении главы Кремля Владимира Путина.

Трамп пока не рассматривает вопрос о предоставлении "Томагавков" для ВСУ, однако не исключает, что ситуация может измениться. Об этом стало известно из заявлений президента США, озвученных в трансляции Белого дома.

На вопрос журналиста, предоставила бы администрация президента США Украине ракеты большой дальности "Томагавк", Трамп ответил, что это "возможно", но подчеркнул, что не сейчас.

"Нет. Нет, не совсем. Такое может произойти, это может измениться, но на данный момент — нет", — ответил Дональд Трамп.

Вероятно, такой вопрос снова возник из-за недавней новости в CNN о том, что Пентагон поддержал предоставление "Томагавков" Украине. Однако, как отмечало издание, окончательное решение о передаче нового вооружения ВСУ должен принять президент Трамп, который еще во время встречи с Владимиром Зеленским в октябре поставил под сомнение этот вопрос.

Также у Дональда Трампа спросили о замороженных российских активах за рубежом и возможности их применения для проведения переговоров с Кремлем.

"Я этого не делаю. Но, кажется, Европа и Россия ведут переговоры. Я в этих переговорах не участвую", — ответил президент США.

Журналист также поинтересовался у президента США, что станет "последней каплей", которая бы свидетельствовала о том, что глава Кремля Владимир Путин не собирается прекращать войну в Украине. На это Трамп ответил, что ее "не будет".

"Последней капли не будет. Иногда надо дать им сражаться. И для Путина это тяжелая война. Он потерял много солдат", — пояснил Дональд Трамп.

По его словам, эта война сложная для обеих сторон — как российской, так и для украинской. Путин, говорит Трамп, вероятно, потерял около миллиона военных.

Напомним, 27 октября издание Axios сообщило, что Владимир Зеленский заявил Дональду Трампу о том, что Путин врет ему об успехах на фронте.

Также 27 октября Дональд Трамп объявил, что война между Россией и Украиной близится к завершению.