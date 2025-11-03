Путін "хоче заробити багато грошей" для РФ: Трамп пояснив, чому мита не змусять Кремль закінчити війну

Президент США Дональд Трамп пояснив, чому погрози митами не спрацюють на Кремль у питаннях закінчення війни в Україні, заявивши, що очільник Росії "хоче заробити грошей" для своєї країни.

Також американський лідер назвав Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна "жорсткими і розумними" лідерами, з якими потрібно працювати дуже серйозно. Про це Дональд Трамп висловився під час інтерв'ю для медіа CBS News, що оприлюднили 2 листопада.

Президент США вкотре нагадав про те, зумів завершити вже 8 конфліктів по всьому світу. За його словами, у більшості випадків цього вдалося досягнути за допомогою погроз митами.

"Знаєте, як я діяв? Я сказав: "Якщо ви не припините битися, я введу мита на обидві ваші країни, і ви не зможете вести бізнес зі США", — підкреслив президент.

Однак, щодо випадку Путіна, то Трамп стверджує, що діяв інакше, оскільки США не ведуть багато бізнесу із Росією. Політик стверджує, що Путін нібито "хоче торгувати" з Америкою та заробити гроші для Росії.

"Ну, думаю, це робота з Путіним. Я діяв по-іншому, тому що ми не дуже багато ведемо бізнес з Росією, розумієте?… Я думаю, він хотів би бути таким. Думаю, він хоче прийти і торгувати з нами, хоче заробити багато грошей для Росії, і я вважаю, що це чудово", — пояснив Дональд Трамп.

Російсько-українську війну Трамп вкотре назвав спадком від свого попередника Джо Байдена, й знову назвав себе "президентом миру". Під час інтерв'ю він зокрема продемонстрував журналістці невеликий папірець, на яку було вказано про те, що Трамп зумів завершити 8 воєн.

Говорячи про те, з ким складніше домовлятися — з російським чи китайським лідерами, Трамп наголосив, що переговори з обома є "нелегкими". Президент США пояснив, що і з Путіним, і Сі Цзіньпінем "не варто гратися".

"Це серйозні люди, жорсткі та розумні лідери", — підкреслив Дональд Трамп.

Нагадаємо, 3 листопада Дональд Трамп також розкрив, чи розглядає питання щодо надання Україні ракет "Томагавк", і сказав, що буде його "останньою краплею" щодо Путіна.

2 листопада у CNN показали, як Дональд Трамп похвалився ремонтом ванної Лінкольна у Білому домі, викликавши обурення серед демократів.