Путин "хочет заработать много денег" для РФ: Трамп объяснил, почему пошлины не заставят Кремль закончить войну

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему угрозы пошлинами не сработают на Кремль в вопросах окончания войны в Украине, заявив, что глава России "хочет заработать денег" для своей страны.

Также американский лидер назвал Владимира Путина и Си Цзиньпина "жесткими и умными" лидерами, с которыми нужно работать очень серьезно. Об этом Дональд Трамп высказался во время интервью для медиа CBS News, которое обнародовали 2 ноября.

Президент США в очередной раз напомнил о том, сумел завершить уже 8 конфликтов по всему миру. По его словам, в большинстве случаев этого удалось достичь с помощью угроз пошлинами.

"Знаете, как я действовал? Я сказал: "Если вы не прекратите драться, я введу пошлины на обе ваши страны, и вы не сможете вести бизнес с США", — подчеркнул президент.

Однако, что касается случая Путина, то Трамп утверждает, что действовал иначе, поскольку США не ведут много бизнеса с Россией. Политик утверждает, что Путин якобы "хочет торговать" с Америкой и заработать деньги для России.

"Ну, думаю, это работа с Путиным. Я действовал по-другому, потому что мы не очень много ведем бизнес с Россией, понимаете?... Я думаю, он хотел бы быть таким. Думаю, он хочет прийти и торговать с нами, хочет заработать много денег для России, и я считаю, что это прекрасно", — пояснил Дональд Трамп.

Российско-украинскую войну Трамп в очередной раз назвал наследием от своего предшественника Джо Байдена, и снова назвал себя "президентом мира". Во время интервью он в частности продемонстрировал журналистке небольшую бумажку, на которой было указано о том, что Трамп сумел завершить 8 войн.

Говоря о том, с кем сложнее договариваться — с российским или китайским лидерами, Трамп отметил, что переговоры с обоими являются "нелегкими". Президент США объяснил, что и с Путиным, и Си Цзиньпинем "не стоит играть".

"Это серьезные люди, жесткие и умные лидеры", — подчеркнул Дональд Трамп.

Напомним, 3 ноября Дональд Трамп также раскрыл, рассматривает ли вопрос о предоставлении Украине ракет "Томагавк", и сказал, что будет его "последней каплей" в отношении Путина.

2 ноября в CNN показали, как Дональд Трамп похвастался ремонтом ванной Линкольна в Белом доме, вызвав возмущение среди демократов.