Трамп похвастался ремонтом ванной Линкольна в Белом доме: демократы возмущены (фото)

Президент США Дональд Трамп сообщил о завершении реконструкции так называемой "ванной комнаты Линкольна" в Белом доме. По словам главы государства, помещение теперь выглядит более аутентично и "соответствует эпохе Авраама Линкольна".

О ремонте Трамп рассказал в своей соцсети Truth Social. Президент отметил, что ванная, оформленная в 1940-х годах в стиле ар-деко с зеленой плиткой, "совершенно не соответствовала времени Линкольна". Об этом говорится в репортаже CNN.

"Я отремонтировал ванную комнату Линкольна в Белом доме. Она в 1940-х годах была переделана в стиле ар-деко зелеными плитками, что было совершенно неподходяще для эпохи Линкольна", – отметил Трамп.

По его словам, новое оформление выполнено из полированного черного и белого мрамора, который, по версии президента, "может быть тем самым материалом", что использовался при президенте Линкольне. В то же время нынешний глава Белого дома не уточнил, из какого металла изготовлена фурнитура, однако пользователи обратили внимание на золотистые элементы в интерьере.

Если обратить внимание на более ранние фото комнаты, то можно заметить, что некоторые элементы интерьера были изменены. Так смесители стали позолоченными, над раковиной висит зеркало в тяжелой золотой раме, а с потолка свисает люстра. Причем даже урна для мусора, вешалки для полотенец, душевые лейки, рамы душевых дверей — все это сияет золотистыми оттенками.

Ванная комната в Белом доме до реконструкции Фото: Соцсети

Золотые элементы ванной в Белом доме Фото: Соцсети

Историческая справка

Ванная комната, кабинет и гостиная Линкольна расположены во втором этаже Белого дома, в юго-восточном крыле. В 1945 году по распоряжению президента Гарри Трумэна помещения были отреставрированы — мебель и декор подбирались Американской исторической ассоциацией в духе середины XIX века.

Тогда же ванную комнату оформили зеленой плиткой — по современным стандартам ар-деко, но с отсылкой к стилю послевоенного времени. Достоверных данных о том, что при Линкольне использовался мрамор, нет. Сам 16-й президент США известен как один из самых скромных лидеров в истории страны.

Политическая реакция

Публикация Трампа вызвала резонанс. Сторонники президента приветствовали "восстановление исторического облика", однако представители Демократической партии раскритиковали этот шаг.

Так лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер обвинил Трампа в "глухоте к реальности", отметив, что ремонт проводится в период шатдауна — временной приостановки финансирования федеральных структур.

А губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, воспользовавшись социальными сетями, опубликовал созданное искусственным интеллектом изображение Трампа, на котором он похож на Марию-Антуанетту, последнюю королеву Франции до революции 1789 года.

Напомним, в октябре американский президент Дональд Трамп распорядился снести часть Белого дома, чтобы затем построить бальный зал площадью более 8000 кв. метров. Это фактически крупнейшая реконструкция Белого дома со времен президента Гарри Трумэна, на которую потратят около 200 млн долларов.