Трамп начал разрушать часть Белого дома: для чего он это делает (фото, видео)

Идея Дональда Трампа построить в Белом доме бальный зал площадью 90 000 квадратных футов (8360 квадратных метров) начала воплощаться в жизнь.

Соцсети и СМИ облетели кадры с Пенсильвания-авеню, 1600, снятые накануне, на которых видно, как бригада сносит фасад Восточного крыла Белого дома, построенного в 1942 году, чтобы на его месте построить бальный зал. Соответствующие фото и видео опубликовала и журналистка McClatchy White House Эмили Гудин.

"Президент Трамп сносит Восточное крыло, чтобы построить свой бальный зал. Бульдозеры сносят фасад и части крыши. Окна выбиты. Было замечено, как на территории вырубают деревья. Территория огорожена и закрыта для персонала", – говорится в подписи.

На фотографиях видны обрушившиеся стены, обнаженная арматура и окна, лежащие в куче мусора на земле.

Один из очевидцев рассказал The Washington Post, что группа людей, включая сотрудников Секретной службы, стояла на ступенях Министерства финансов, наблюдая за ходом строительства. Звуки строительства были слышны и на территории кампуса Белого дома, хотя из-за ограждения территория была не так хорошо видна публике.

В июле, отвечая на вопрос о возможности сноса Восточного крыла для строительства бального зала, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт довольно расплывчато отвечала, что крыло будет "модернизировано", и "будут проведены необходимые строительные работы".

Ливитт также заявила, что офисы Восточного крыла, включая офис первой леди, Военный офис Белого дома и офис для посетителей, будут "временно перемещены" на время его "модернизации".

Сам Трамп обещал, что пристройка стоимостью $250 миллионов не "помешает" существующему зданию.

"Не помешает. Оно будет рядом с ним, но не будет его касаться, и будет отдавать дань уважения существующему зданию, которое я больше всех ценю. Это мое любимое место. Мне оно очень нравится", — говорил политик.

На днях, выступая в Восточной комнате Белого дома на мероприятии в честь бейсбольных команд Университета штата Луизиана и Университета штата Луизиана в Шривпорте, указывая на стену позади себя, он отметил:

"Справа, с другой стороны, ведется активное строительство, о котором вы, возможно, периодически слышите".

У себя в соцсети Трамп добавил:

"Более 150 лет каждый президент мечтал о бальном зале в Белом доме, где можно было бы проводить пышные приемы, государственные визиты и так далее".

Реакция соцсетей

Пользователи в соцсетях шокированы действиями Трампа и тем, что он делает с многолетней резиденцией американских президентов.

"Это незаконно. Он не получил одобрения ни от парковой службы, ни от федеральных агентств, контролирующих эту территорию. И, похоже, не получил одобрения Конгресса", "Куда смотрит Конгресс? В любом маленьком городке такое не сойдет с рук… кто в здравом уме возьмется за такой проект без надлежащего разрешения правительства? Кого он нанял для этой работы?", "Он обещал, что здание не будет повреждено, но все, к чему прикасается Трамп, умирает… и вот история восточного крыла уходит в прошлое ради тщеславного проекта, который, как мы надеемся, будет снесен, как только он умрет, или попадет в тюрьму, или и то, и другое", "Он позорно все перезолотил, увидев Францию, а потом захотел построить Триумфальную арку во французском стиле. Это смешно", – пишут пользователи.

Официальная позиция властей

Официальные лица отказались предоставить объяснения предыдущим заявлениям Трампа о том, что новое строительство не помешает существующему зданию. Отдельно они заявили, что бальный зал заменит Восточное крыло, отметив многочисленные изменения, внесённые в эту конструкцию задолго до президентства Трампа.

"Восточное крыло было построено в 1902 году и неоднократно реконструировалось и менялось, а в 1942 году к нему был пристроен второй этаж", — заявил Белый дом в июле.

