В короне за штурвалом: Трамп запостил ИИ-ролик, в котором "бомбит" грязью участников протестов в США

На фоне массовых акций протеста против политики президента Дональда Трампа в США в его аккаунте в соцсети появилось ИИ-видео, в котором он поливает протестующих грязью с истребителя. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также показал ролик с "коронацией" Трампа.

Протесты против Трампа проходят в США под лозунгом "No Kings" ("Нет королям"). Сгенерированный искусственным интеллектом ролик с американским президентом в короне опубликован 19 октября в его аккаунте в соцсети TruthSocial.

В видео американский лидер управляет истребителем с надписью "King Trump" на борту. "Коронованный" Трамп сидит за штурвалом и обливает грязью толпу протестующих на улицах.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в свою очередь опубликовал в соцсети Bluesky ИИ-ролик, в котором Дональд Трамп надевает королевскую корону и мантию и берет в руки меч, а члены Демократической партии, среди которых бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, становятся перед ним на колени и склоняют головы.

Протесты против Трампа: детали

По всей территории США проходят массовые акции против политики Трампа. Люди на более 2 600 запланированных акциях во всех крупных американских городах выступают против антидемократических инициатив президента, уголовных преследований его вероятных политических оппонентов, иммиграционных рейдов и введения в города федеральных войск. Протесты происходят на фоне шатдауна в правительстве США. Это уже третьи массовые протесты в стране с момента инаугурации Трампа в январе 2025 года.

Напомним, после встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне 17 октября пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США начинают уставать от российско-украинской войны. По ее словам, Трамп настаивает, что "обе стороны должны признать реалии на земле и прийти к мирному соглашению".