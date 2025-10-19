В короні за штурвалом: Трамп запостив ШІ-ролик, в якому "бомбить" брудом учасників протестів у США

На тлі масових акцій протесту проти політики президента Дональда Трампа у США в його акаунті в соцмережі з'явилося ШІ-відео, в якому він поливає протестувальників брудом з винищувача. Віцепрезидент США Джей Ді Венс також показав ролик з "коронацією" Трампа.

Протести проти Трампа проходять у США під гаслом "No Kings" ("Ні королям"). Згенерований штучним інтелектом ролик з американським президентом у короні опублікований 19 жовтня в його акаунті в соцмережі TruthSocial.

У відео американський лідер керує винищувачем з написом "King Trump" на борту. "Коронований" Трамп сидить за штурвалом та обливає брудом натовп протестувальників на вулицях.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс своєю чергою опублікував у соцмережі Bluesky ШІ-ролик, у якому Дональд Трамп надягає королівську корону та мантію й бере до рук меча, а члени Демократичної партії, серед яких колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі та лідер демократичної меншості у Сенаті Чак Шумер, стають перед ним на коліна та схиляють голови.

Відео дня

Протести проти Трампа: деталі

По всій території США проходять масові акції проти політики Трампа. Люди на понад 2 600 запланованих акціях у всіх великих американських містах виступають проти антидемократичних ініціатив президента, кримінальних переслідувань його ймовірних політичних опонентів, імміграційних рейдів і введення до міст федеральних військ. Протести відбуваються на тлі шатдауну в уряді США. Це вже треті масові протести в країні з моменту інавгурації Трампа в січні 2025 року.

Нагадаємо, після зустрічі президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що США починають втомлюватися від російсько-української війни. За її словами, Трамп наполягає, що "обидві сторони мають визнати реалії на землі та дійти до мирної угоди".