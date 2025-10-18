США починають втомлюватися від війни в Україні, – пресслужба Білого дому (відео)

Війна між Росією та Україною триває надто довго, і Сполучені Штати вже відчувають втому, заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт. Водночас вона наголосила, що президент США не щадить самого себе заради миру.

"Трамп буквально не спить і працює цілодобово заради миру», – заявила Керолайн Левітт у етері каналу Fox News. Вона нагадала, як наполегливо Дональд Трамп домагався припинення вогню у Секторі Газа і назвала "чудовим полегшенням" звільнення ізраїльських заручників, яких ще з жовтня 2023 року утримували терористи ХАМАС.

Щодо війни в Україні, то речниця Білого дому нагадала про зустріч президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського. За її словами, розмова двох президентів була дуже відвертою, і Трамп наголосив, що "обидві сторони мають визнати реалії на землі та дійти до мирної угоди".

Відео дня

Терпіння президента США та американського народу вичерпується, стверджувала Керолайн Левітт. Проте вона наголосила, що Дональд Трамп продовжить працювати заради досягнення миру в Україні так само завзято, як він це робив заради миру на Близькому Сході.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним в Будапешті. Із такою заявою президент Сполучених Штатів виступив після телефонної розмови з очільником Кремля Володимиром Путіним. Зустріч має відбутися у столиці Угорщини, їй передуватимуть зустрічі американських та російських високопосадовців. Зокрема, перші перемовини проведе державний секретар США Марко Рубіо.

Тим часом Угорщина готова зустріти Путіна, попри ордер на його арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом. "Мир може бути досягнутий лише шляхом переговорів," – прокоментував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.